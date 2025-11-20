Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
КУРТУА: «В раздевалке всегда найдутся люди, которые немного недовольны»

Тибо поддержал главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо

КУРТУА: «В раздевалке всегда найдутся люди, которые немного недовольны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Лидер мадридского Реала Тибо Куртуа поддержал главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Бельгиец отрицает напряженные отношения между коучем и коллективом.

«Не считаю, что у нас плохие отношения с главным тренером.

В раздевалке всегда найдутся люди, немного недовольные тем, что играют меньше или играют по-другому. Мы всегда обсуждаем это лично на собрании, проблем не возникает.

Мне 33 года, и я могу навести порядок в раздевалке, но этого делать не нужно, потому что мы все двигаемся в одном направлении. Могу сказать, что данные не соответствуют действительности. Это просто новости, создающие много шума», – сказал Куртуа.

Тибо Куртуа Реал Мадрид Хаби Алонсо
Олег Вахоцкий Источник: Cope
