КУРТУА: «В раздевалке всегда найдутся люди, которые немного недовольны»
Тибо поддержал главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо
Лидер мадридского Реала Тибо Куртуа поддержал главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Бельгиец отрицает напряженные отношения между коучем и коллективом.
«Не считаю, что у нас плохие отношения с главным тренером.
В раздевалке всегда найдутся люди, немного недовольные тем, что играют меньше или играют по-другому. Мы всегда обсуждаем это лично на собрании, проблем не возникает.
Мне 33 года, и я могу навести порядок в раздевалке, но этого делать не нужно, потому что мы все двигаемся в одном направлении. Могу сказать, что данные не соответствуют действительности. Это просто новости, создающие много шума», – сказал Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бернарду Силву пока не планирует продлевать контракт с «горожанами»
Михаил может скоро вернуться в большой футбол