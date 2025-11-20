Тибо КУРТУА: «Видно, что он лидер Реала»

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа расхвалил звездного одноклубника Килиана Мбаппе. Бельгиец считает, что адаптация француза в расположении «сливочных» уже завершилась.

«В этом году мы наблюдаем значительный рост победоносного менталитета Мбаппе. Видно, он лидер нашей команды на поле. В прошлом сезоне ему было немного трудно адаптироваться к команде и своей позиции, но в этом году он ведет нас вперед», – сказал Тибо.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 19 матчей за мадридский Реал, забив 19 мячей и отдав две результативные передачи.