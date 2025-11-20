Испания20 ноября 2025, 09:34 |
1099
0
Тибо КУРТУА: «Видно, что он лидер Реала»
Бельгиец расхвалил Килиана Мбаппе
20 ноября 2025, 09:34 |
1099
0
Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа расхвалил звездного одноклубника Килиана Мбаппе. Бельгиец считает, что адаптация француза в расположении «сливочных» уже завершилась.
«В этом году мы наблюдаем значительный рост победоносного менталитета Мбаппе. Видно, он лидер нашей команды на поле. В прошлом сезоне ему было немного трудно адаптироваться к команде и своей позиции, но в этом году он ведет нас вперед», – сказал Тибо.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел 19 матчей за мадридский Реал, забив 19 мячей и отдав две результативные передачи.
Читайте также:Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 ноября 2025, 19:46 3
Дилетта Леотта в потрясающей форме
Футбол | 20 ноября 2025, 08:22 12
Парижане хотят купить Марио Хилу
Футбол | 20.11.2025, 07:41
Футбол | 20.11.2025, 06:30
Футбол | 19.11.2025, 09:12
Комментарии 0
Популярные новости
18.11.2025, 13:31 1
18.11.2025, 16:35 23
18.11.2025, 17:07 7
18.11.2025, 08:13 9
19.11.2025, 05:55 7
18.11.2025, 10:29 2
18.11.2025, 21:19 36
18.11.2025, 11:47 6