20 ноября 2025, 09:34
Тибо КУРТУА: «Видно, что он лидер Реала»

Бельгиец расхвалил Килиана Мбаппе

Тибо КУРТУА: «Видно, что он лидер Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа расхвалил звездного одноклубника Килиана Мбаппе. Бельгиец считает, что адаптация француза в расположении «сливочных» уже завершилась.

«В этом году мы наблюдаем значительный рост победоносного менталитета Мбаппе. Видно, он лидер нашей команды на поле. В прошлом сезоне ему было немного трудно адаптироваться к команде и своей позиции, но в этом году он ведет нас вперед», – сказал Тибо.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 19 матчей за мадридский Реал, забив 19 мячей и отдав две результативные передачи.

Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Cope
