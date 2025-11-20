Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды

Нападающий Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции, но отправился не в Мадрид для лечения, а в Дубай.

Французский форвард пропустил заключительный отборочный поединок ЧМ-2026 против Азербайджана (3:1) из-за воспаления правого голеностопного сустава. Изначально сообщалось о его возвращении в «Реал Мадрид». Напомним, Франция досрочно обеспечила себе участие в чемпионате мира, одержав победу над Украиной (4:0).

В пятницу Федерация футбола Франции (ФФФ) выступила с официальным заявлением о состоянии здоровья капитана: «У Мбаппе сохраняется воспаление правого голеностопа, требующее дополнительного обследования. Оно будет проведено сегодня в Мадриде», – сообщалось в пресс-релизе.

Однако издание L’Équipe сообщает, что вместо этого нападающий «Реала» отправился в Дубай, где провел несколько дней в гостинице «Atlantis The Royal» и посетил падел-клуб «Padel One».

Мбаппе должен вернуться к тренировкам с «Мадридом» 20 ноября. Ожидается, что футболист выйдет в стартовом составе в воскресном поединке против «Эльче» – 23 ноября.

Источник подчеркивает, что руководство мадридского клуба гораздо сильнее беспокоит психологическое состояние Мбаппе из-за продолжающегося судебного разбирательства с «ПСЖ», чем травма голеностопа или общественные дискуссии во Франции.