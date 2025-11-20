Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды
Испания
20 ноября 2025, 06:00 | Обновлено 20 ноября 2025, 06:02
347
0

Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды

Обман с лечением?

20 ноября 2025, 06:00 | Обновлено 20 ноября 2025, 06:02
347
0
Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции, но отправился не в Мадрид для лечения, а в Дубай.

Французский форвард пропустил заключительный отборочный поединок ЧМ-2026 против Азербайджана (3:1) из-за воспаления правого голеностопного сустава. Изначально сообщалось о его возвращении в «Реал Мадрид». Напомним, Франция досрочно обеспечила себе участие в чемпионате мира, одержав победу над Украиной (4:0).

В пятницу Федерация футбола Франции (ФФФ) выступила с официальным заявлением о состоянии здоровья капитана: «У Мбаппе сохраняется воспаление правого голеностопа, требующее дополнительного обследования. Оно будет проведено сегодня в Мадриде», – сообщалось в пресс-релизе.

Однако издание L’Équipe сообщает, что вместо этого нападающий «Реала» отправился в Дубай, где провел несколько дней в гостинице «Atlantis The Royal» и посетил падел-клуб «Padel One».

Мбаппе должен вернуться к тренировкам с «Мадридом» 20 ноября. Ожидается, что футболист выйдет в стартовом составе в воскресном поединке против «Эльче» – 23 ноября.

Источник подчеркивает, что руководство мадридского клуба гораздо сильнее беспокоит психологическое состояние Мбаппе из-за продолжающегося судебного разбирательства с «ПСЖ», чем травма голеностопа или общественные дискуссии во Франции.

По теме:
Футбольный функционер подтвердил: ушел из ПСЖ из-за Мбаппе
Куртуа ответил на скандальные слова Ямаля перед Эль-Класико
САККИ разнес сборную Италии после поражения 1:4: «Игроки струсили»
Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Франция - Украина сборная Азербайджана по футболу Реал Мадрид травма ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Футбол | 19 ноября 2025, 07:58 12
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта

Ожидалось, что против Исландии сыграет Шапаренко

КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
Футбол | 20 ноября 2025, 05:22 0
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»

Известный тренер – о Владиславе Ванате

Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Война | 19.11.2025, 09:00
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Футбол | 19.11.2025, 21:49
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19.11.2025, 16:01
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 105
Футбол
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
18.11.2025, 00:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем