ПСЖ и Мбаппе в суде: взаимные иски на сотни миллионов

В суде прошло заседание по делу о разногласиях между Килианом Мбаппе и «ПСЖ», которые возникли после его ухода в мадридский «Реал» в 2024 году.

Ранее сообщалось, что форвард требует от парижского клуба 240 млн евро компенсации. В то же время «ПСЖ» предъявляет Мбаппе собственные претензии на сумму 180 млн евро.

Теперь стало известно, что клуб значительно расширил требования: общая сумма, которую «ПСЖ» стремится взыскать с игрока, составляет 440 млн евро.

«Да, мы требуем 440 миллионов: 20 миллионов за моральный и репутационный вред, 60 миллионов за нарушение условий соглашения, заключенного в августе 2023 года, 180 миллионов за сокрытие этого договора и еще 180 миллионов за сорванный потенциальный трансфер», – отметил адвокат «ПСЖ» Рено Семерджян.

Представители Мбаппе считают подобный запрос «несерьезным» и чрезмерным. При этом, как утверждают источники, близкие к нападающему, Мбаппе через адвокатов подал встречный иск на сумму примерно 253 млн евро.

Вердикт суда будет объявлен 16 декабря.