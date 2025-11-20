Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр КЕМКИН: «Невозможно, чтобы все всегда было только положительным»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 21:55 |
Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Вереса»

ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса».

– Александр, в это воскресенье ты пропускаешь матч против «Вереса» из-за красной карточки. Планируешь поддержать команду с трибун домашнего стадиона?

– Да, к сожалению, я пропускаю матч из-за красной карточки. В воскресенье обязательно буду на стадионе, чтобы поддержать ребят. Верю в нашу команду.

– Как эмоционально переживаешь подобные эпизоды в своей карьере?

– Конечно, первые эмоции были очень неприятные. Но потом я спокойно проанализировал этот момент, ведь из каждой ситуации нужно делать выводы. Считаю, что такие эпизоды могут случаться с любым футболистом. Невозможно, чтобы все всегда было только положительным, ошибки также являются частью футбольного пути. Главное – двигаться дальше и работать с еще большей самоотдачей.

– В каком режиме команда готовится к предстоящему противостоянию?

– Команда работает в обычном режиме. После игры с «Карпатами» у нас были выходные, которые помогли морально перезагрузиться. Считаю, что сейчас все в хорошем настроении готовятся к предстоящему матчу.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам?

– Ждем вас на стадионе. Нам очень нужна ваша поддержка, ведь когда вы рядом, мы играем с еще большим желанием и отдачей.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес Александр Кемкин
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
