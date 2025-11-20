Александр КЕМКИН: «Невозможно, чтобы все всегда было только положительным»
Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Вереса»
Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса».
– Александр, в это воскресенье ты пропускаешь матч против «Вереса» из-за красной карточки. Планируешь поддержать команду с трибун домашнего стадиона?
– Да, к сожалению, я пропускаю матч из-за красной карточки. В воскресенье обязательно буду на стадионе, чтобы поддержать ребят. Верю в нашу команду.
– Как эмоционально переживаешь подобные эпизоды в своей карьере?
– Конечно, первые эмоции были очень неприятные. Но потом я спокойно проанализировал этот момент, ведь из каждой ситуации нужно делать выводы. Считаю, что такие эпизоды могут случаться с любым футболистом. Невозможно, чтобы все всегда было только положительным, ошибки также являются частью футбольного пути. Главное – двигаться дальше и работать с еще большей самоотдачей.
– В каком режиме команда готовится к предстоящему противостоянию?
– Команда работает в обычном режиме. После игры с «Карпатами» у нас были выходные, которые помогли морально перезагрузиться. Считаю, что сейчас все в хорошем настроении готовятся к предстоящему матчу.
– Что бы ты хотел сказать болельщикам?
– Ждем вас на стадионе. Нам очень нужна ваша поддержка, ведь когда вы рядом, мы играем с еще большим желанием и отдачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поттер рад, что вероятный финал пройдет в Швеции
20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка