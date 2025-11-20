Ликвидация ФК Лесное, бронзовые медали в боксе, потеря Джимы
Главные новости за 19 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 ноября.
1. Единственный представитель Украины в еврокубках узнал своего соперника в плей-офф
Эпицентр-Подоляны сыграют против сербского Карагеоргий Топола в Кубке вызова по волейболу
2. Украинский клуб снялся с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Наставник ФК «Лесное» Вадим Мельник сообщил, что в клубе ждут окончательного решения ПФЛ
3. Шесть бронзовых наград. Итоги Кубка мира по боксу для сборной Украины
С 16 по 20 ноября в индийском городе Большая Нойда проходит турнир под эгидой World Boxing
4. 8 секунд от победы: Пидручный и Лесюк выступили в спринте в Швейцарии
Украинцы продемонстрировали абсолютно разные результаты
5. Казус аналитиков. В какой корзине Украина для жеребьевки финального раунда ЧМ?
Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента
6. Обновлен рейтинг наций: на каком месте завершила 2025 год сборная Украины?
Сине-желтые опустились на восьмое место и будут сеяными во время жеребьевки квалификации
7. Потеря лидера: сборная Украины поедет на этап Кубка мира без Джимы
Тренерский штаб решил не брать Юлию из-за травмы
8. Впервые в истории. Украинские девушки пробились в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу
Лазаренко и Романюк разобрались с японками в 1/16 финала мирового первенства
9. Темная лошадка будущего ЧМ: 6 причин прорыва сборной Норвегии
Рассказываем о прогрессе Холанда и компании
10. Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Мировой форум пройдет в мексиканском Канкуне с 28 ноября по 7 декабря
