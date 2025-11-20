Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ликвидация ФК Лесное, бронзовые медали в боксе, потеря Джимы
Другие новости
20 ноября 2025, 11:22 | Обновлено 20 ноября 2025, 11:44
226
0

Ликвидация ФК Лесное, бронзовые медали в боксе, потеря Джимы

Главные новости за 19 ноября на Sport.ua

20 ноября 2025, 11:22 | Обновлено 20 ноября 2025, 11:44
226
0
Ликвидация ФК Лесное, бронзовые медали в боксе, потеря Джимы
ФБУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 ноября.

1. Единственный представитель Украины в еврокубках узнал своего соперника в плей-офф

Эпицентр-Подоляны сыграют против сербского Карагеоргий Топола в Кубке вызова по волейболу

2. Украинский клуб снялся с чемпионата и потеряет профессиональный статус

Наставник ФК «Лесное» Вадим Мельник сообщил, что в клубе ждут окончательного решения ПФЛ

3. Шесть бронзовых наград. Итоги Кубка мира по боксу для сборной Украины

С 16 по 20 ноября в индийском городе Большая Нойда проходит турнир под эгидой World Boxing

4. 8 секунд от победы: Пидручный и Лесюк выступили в спринте в Швейцарии

Украинцы продемонстрировали абсолютно разные результаты

5. Казус аналитиков. В какой корзине Украина для жеребьевки финального раунда ЧМ?

Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента

6. Обновлен рейтинг наций: на каком месте завершила 2025 год сборная Украины?

Сине-желтые опустились на восьмое место и будут сеяными во время жеребьевки квалификации

7. Потеря лидера: сборная Украины поедет на этап Кубка мира без Джимы

Тренерский штаб решил не брать Юлию из-за травмы

8. Впервые в истории. Украинские девушки пробились в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

Лазаренко и Романюк разобрались с японками в 1/16 финала мирового первенства

9. Темная лошадка будущего ЧМ: 6 причин прорыва сборной Норвегии

Рассказываем о прогрессе Холанда и компании

10. Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca

Мировой форум пройдет в мексиканском Канкуне с 28 ноября по 7 декабря

По теме:
Корзина для сборной, победа украинок в баскетболе, юниоры – в элит-раунде
Германия и Нидерланды – на ЧМ, Усик больше не абсолют, молодежка проиграла
Важнейшая победа сборной, Холанд едет на ЧМ, Синнер взял Итоговый турнир
главные новости
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Футбол | 20 ноября 2025, 10:34 2
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»

Оптимальный вариант – македонцы

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20 ноября 2025, 07:53 2
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли

В Британии считают, что Александр проведет трилогию

Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Футбол | 20.11.2025, 06:22
Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19.11.2025, 16:01
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Футбол | 19.11.2025, 21:27
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 3
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
ВИДЕО. рф атаковала украинскую чемпионку. Она находится в Днепре
18.11.2025, 13:31 1
Другие виды
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 108
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем