Ликвидация ФК Лесное, бронзовые медали в боксе, потеря Джимы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 19 ноября.

1. Единственный представитель Украины в еврокубках узнал своего соперника в плей-офф

Эпицентр-Подоляны сыграют против сербского Карагеоргий Топола в Кубке вызова по волейболу

2. Украинский клуб снялся с чемпионата и потеряет профессиональный статус

Наставник ФК «Лесное» Вадим Мельник сообщил, что в клубе ждут окончательного решения ПФЛ

3. Шесть бронзовых наград. Итоги Кубка мира по боксу для сборной Украины

С 16 по 20 ноября в индийском городе Большая Нойда проходит турнир под эгидой World Boxing

4. 8 секунд от победы: Пидручный и Лесюк выступили в спринте в Швейцарии

Украинцы продемонстрировали абсолютно разные результаты

5. Казус аналитиков. В какой корзине Украина для жеребьевки финального раунда ЧМ?

Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента

6. Обновлен рейтинг наций: на каком месте завершила 2025 год сборная Украины?

Сине-желтые опустились на восьмое место и будут сеяными во время жеребьевки квалификации

7. Потеря лидера: сборная Украины поедет на этап Кубка мира без Джимы

Тренерский штаб решил не брать Юлию из-за травмы

8. Впервые в истории. Украинские девушки пробились в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

Лазаренко и Романюк разобрались с японками в 1/16 финала мирового первенства

9. Темная лошадка будущего ЧМ: 6 причин прорыва сборной Норвегии

Рассказываем о прогрессе Холанда и компании

10. Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca

Мировой форум пройдет в мексиканском Канкуне с 28 ноября по 7 декабря