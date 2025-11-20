Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»

Известный в прошлом футболист, а затем – тренер Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он не хотел видеть соперником подопечных Сергея Реброва в полуфинале плей-офф ЧМ-2026.

«Когда все решается в поединках на вылет, то это по напряжению напоминает серию послематчевых пенальти, где нет права на ошибку. Я не согласен с теми, кто почему-то называет ее футбольной лотереей. Наоборот, чтобы вытащить счастливый билет, нужно продемонстрировать мастерство высочайшего класса.

Такого же напряжения следует ожидать в мартовских поединках плей-офф. На мой взгляд, не все будет согласно табелю о рангах. Вот почему при подготовке следует учесть каждую мелочь, быть готовыми к домашним заготовкам визави. Иначе неприятных сюрпризов не избежать. Кстати, когда сейчас все хотят в полуфинале в соперники нашим ребятам македонцев, я бы был более сдержанным с прогнозами: балканцы – неуступчивы, на один матч могут собраться, поэтому и с ними нужно быть начеку и не спешить называть украинцев фаворитами.

А вот кого бы я не хотел в соперники подопечным Сергея Реброва, так это – шведов. Если откровенно, то я ждал от них значительно лучшего выступления в текущем отборочном цикле, но имеем то, что имеем, хотя в составе скандинавов есть «звезды» мирового футбола. Это очень грозная сборная.

Все же, еще есть время, чтобы после жеребьевки скрупулезно изучить оппонента и подойти к решающим поединкам во всеоружии. Украине очень нужно попасть на мировой футбольный форум».

