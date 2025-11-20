Арсенал согласовал контракт с вундеркиндом, но пока не может подписать его
15-летний Макс Доуман согласовал условия первого контракта с лондонцами
Лондонский Арсенал согласовал детали личного контракта с собственным питомцем Максимом Доуманом. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.
По информации источника, Доуман отклонил 5 предложений от иностранных клубов, чтобы остаться в «Арсенале»
Макс подпишет свой первый профессиональный контракт, когда ему исполнится 17 лет (в декабре 2026-го). Между тем он согласовал предварительное соглашение и стипендиальный контракт на период с декабря 2025 года до декабря 2026 года.
🚨 Excl. - 🔜 Done Deal! #Arsenal’s top talent Max #Dowman (born in 2009) has turned down 5 bids from foreign clubs to stay at #AFC and he has already agreed personal terms to extend his contract with #Gunners for a long time. He will sign his first professional contract when he…— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2025
