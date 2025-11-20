Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал согласовал контракт с вундеркиндом, но пока не может подписать его
Англия
20 ноября 2025, 10:02 |
261
0

15-летний Макс Доуман согласовал условия первого контракта с лондонцами

Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Доуман

Лондонский Арсенал согласовал детали личного контракта с собственным питомцем Максимом Доуманом. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

По информации источника, Доуман отклонил 5 предложений от иностранных клубов, чтобы остаться в «Арсенале»

Макс подпишет свой первый профессиональный контракт, когда ему исполнится 17 лет (в декабре 2026-го). Между тем он согласовал предварительное соглашение и стипендиальный контракт на период с декабря 2025 года до декабря 2026 года.

Макс Доуман продление контракта Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
