  4. Арсенал договорился о продлении контракта с ключевым игроком команды
Англия
20 ноября 2025, 02:05 | Обновлено 20 ноября 2025, 02:06
Арсенал договорился о продлении контракта с ключевым игроком команды

Действующий контракт рассчитан до 2027 года

20 ноября 2025, 02:05 | Обновлено 20 ноября 2025, 02:06
Арсенал договорился о продлении контракта с ключевым игроком команды
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний вингер Букайо Сака и «Арсенал» достигли принципиальной договоренности о продлении контракта.

По информации источника, игрок согласился продлить соглашение с «канонирами» до 2030 года. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

Отмечается, что лондонский клуб подпишет новый договор с Сака после продления контракта Вильяма Салиба.

В текущем сезоне Букайо провел 9 матчей в АПЛ и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Сака установил рекорд «Арсенала», став первым игроком в истории клуба, который забил в четырех выездных матчах Лиги чемпионов подряд.

Арсенал Лондон Букайо Сака Вильям Салиба Английская Премьер-лига продление контракта
Михаил Олексиенко Источник
