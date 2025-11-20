Арсенал договорился о продлении контракта с ключевым игроком команды

24-летний вингер Букайо Сака и «Арсенал» достигли принципиальной договоренности о продлении контракта.

По информации источника, игрок согласился продлить соглашение с «канонирами» до 2030 года. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

Отмечается, что лондонский клуб подпишет новый договор с Сака после продления контракта Вильяма Салиба.

В текущем сезоне Букайо провел 9 матчей в АПЛ и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Сака установил рекорд «Арсенала», став первым игроком в истории клуба, который забил в четырех выездных матчах Лиги чемпионов подряд.