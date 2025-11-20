Арсенал договорился о продлении контракта с ключевым игроком команды
Действующий контракт рассчитан до 2027 года
24-летний вингер Букайо Сака и «Арсенал» достигли принципиальной договоренности о продлении контракта.
По информации источника, игрок согласился продлить соглашение с «канонирами» до 2030 года. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.
Отмечается, что лондонский клуб подпишет новый договор с Сака после продления контракта Вильяма Салиба.
В текущем сезоне Букайо провел 9 матчей в АПЛ и забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что Сака установил рекорд «Арсенала», став первым игроком в истории клуба, который забил в четырех выездных матчах Лиги чемпионов подряд.
🚨Bukayo Saka agrees in principle to extend his contract with Arsenal until 2030. 24yo winger entered final 2yrs of previous deal.— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 19, 2025
After William Saliba, the Gunners will secure Bukayo Saka ☑️🔴 pic.twitter.com/KndRJfaO64
