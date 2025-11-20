Полесье на саммите в Брюсселе присоединилось к обсуждению футбольных реформ

Делегация житомирского «Полесья» во главе с генеральным директором Владимиром Загурским и вице-президентом Александром Хацкевичем приняла участие в престижном форуме UEC. Событие, состоявшееся 18 ноября, прошло под лозунгом «Формирование европейского футбола для всех».

Встреча в Брюсселе объединила более 200 делегатов – от функционеров клубов и лиг до представителей институтов Евросоюза и отраслевых экспертов. Главными темами повестки дня стали будущие трансформации европейского футбола: вопросы справедливого менеджмента, прозрачности распределения ресурсов, соблюдения законодательства и необходимость системных реформ.

Отдельный акцент спикеры сделали на проблеме концентрации власти в руках нескольких грандов. На форуме отмечали важность усиления влияния средних и малых клубов на процессы принятия решений. Также участники дискутировали о методах воспитания молодых талантов, поддержке академий и сохранении конкурентного баланса в национальных чемпионатах.