Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 03:45
Полесье на саммите в Брюсселе присоединилось к обсуждению футбольных реформ

Делегация житомирского клуба приняла участие в престижном форуме UEC

Полесье на саммите в Брюсселе присоединилось к обсуждению футбольных реформ
ФК Полесье

Делегация житомирского «Полесья» во главе с генеральным директором Владимиром Загурским и вице-президентом Александром Хацкевичем приняла участие в престижном форуме UEC. Событие, состоявшееся 18 ноября, прошло под лозунгом «Формирование европейского футбола для всех».

Встреча в Брюсселе объединила более 200 делегатов – от функционеров клубов и лиг до представителей институтов Евросоюза и отраслевых экспертов. Главными темами повестки дня стали будущие трансформации европейского футбола: вопросы справедливого менеджмента, прозрачности распределения ресурсов, соблюдения законодательства и необходимость системных реформ.

Отдельный акцент спикеры сделали на проблеме концентрации власти в руках нескольких грандов. На форуме отмечали важность усиления влияния средних и малых клубов на процессы принятия решений. Также участники дискутировали о методах воспитания молодых талантов, поддержке академий и сохранении конкурентного баланса в национальных чемпионатах.

Полесье Житомир Александр Хацкевич Владимир Загурский
Михаил Олексиенко Источник: ФК Полесье
