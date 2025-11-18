Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 14:06
0

Красюк впервые заговорил об Усике в Полесье: «Знаю одно...»

Промоутер заявил, что не разбирается в футболе, но назвал главные козыри Усика

Красюк впервые заговорил об Усике в Полесье: «Знаю одно...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

В расположении житомирского Полесья заявили, что Александр Усик может дебютировать за «волков» в официальном матче только после завершения профессиональной боксерской карьеры.

Редактор Sport.ua поинтересовался у промоутера Александра Красюка, долгое время работавшего с Александром Усиком, когда мы сможем увидеть дебют боксера в УПЛ, но Красюк довольно лаконично открестился от вопроса.

– В расположении житомирского Полесья, футболистом которого является Александр, заявили, что Усик дебютирует за клуб после завершения профессиональной карьеры в боксе. Ваши ощущения, когда можно ожидать его дебюта за «волков»?

– Что касается футбола – извиняюсь, комментировать не смогу, поскольку не разбираюсь в этом и информацией не владею. Знаю одно – маркетинг и медийный потенциал Усика сегодня очень мощный, – сказал Красюк.

В нынешнем сезоне Полесье занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. Команда Руслана Ротаня имеет в своем активе 23 турнирных балла после 12 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
