Красюк впервые заговорил об Усике в Полесье: «Знаю одно...»

В расположении житомирского Полесья заявили, что Александр Усик может дебютировать за «волков» в официальном матче только после завершения профессиональной боксерской карьеры.

Редактор Sport.ua поинтересовался у промоутера Александра Красюка, долгое время работавшего с Александром Усиком, когда мы сможем увидеть дебют боксера в УПЛ, но Красюк довольно лаконично открестился от вопроса.

– В расположении житомирского Полесья, футболистом которого является Александр, заявили, что Усик дебютирует за клуб после завершения профессиональной карьеры в боксе. Ваши ощущения, когда можно ожидать его дебюта за «волков»?

– Что касается футбола – извиняюсь, комментировать не смогу, поскольку не разбираюсь в этом и информацией не владею. Знаю одно – маркетинг и медийный потенциал Усика сегодня очень мощный, – сказал Красюк.

В нынешнем сезоне Полесье занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. Команда Руслана Ротаня имеет в своем активе 23 турнирных балла после 12 сыгранных матчей.