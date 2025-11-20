Украина. Первая лига20 ноября 2025, 02:33 | Обновлено 20 ноября 2025, 02:34
Буковина собрала больше зрителей, чем все остальные матчи тура вместе
Лидируют по всем показателям
20 ноября 2025, 02:33 | Обновлено 20 ноября 2025, 02:34
Поединок 16-го тура Первой Лиги между «Буковиной» и «Ингульцем» собрал на трибунах 2710 зрителей. Это больше, чем на остальных шести матчах тура вместе взятых.
Посещаемость в 16-м туре Первой Лиги:
- «Подолье» – «Юкса» – 848 зрителей;
- «Прикарпатье» – «Виктория» – 800 зрителей;
- «Нива» – «Черноморец» – 400 зрителей;
- «Металлист» – «Металлург» – 200 зрителей;
- «Левый Берег» – «Агробизнес» – 140 зрителей;
- «Феникс-Мариуполь» – «Ворскла» – 100 зрителей;
- «Чернигов» – «Пробой» – матч не состоялся.
Встреча между «Буковиной» и «Ингульцем», состоявшаяся 15 ноября, завершилась со счетом 1:1. После 16 туров «Буковина» лидирует в Первой Лиге с 42 очками, опережая одесский «Черноморец» на 7 баллов.
Ранее сообщалось, что «Буковина» улучшает инфраструктуру и уже готовится к матчам в УПЛ.
