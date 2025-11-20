Буковина собрала больше зрителей, чем все остальные матчи тура вместе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
20 ноября 2025, 02:33 | Обновлено 20 ноября 2025, 02:34
Лидируют по всем показателям

ФК Буковина

Поединок 16-го тура Первой Лиги между «Буковиной» и «Ингульцем» собрал на трибунах 2710 зрителей. Это больше, чем на остальных шести матчах тура вместе взятых.

Посещаемость в 16-м туре Первой Лиги:

  • «Подолье» – «Юкса» – 848 зрителей;
  • «Прикарпатье» – «Виктория» – 800 зрителей;
  • «Нива» – «Черноморец» – 400 зрителей;
  • «Металлист» – «Металлург» – 200 зрителей;
  • «Левый Берег» – «Агробизнес» – 140 зрителей;
  • «Феникс-Мариуполь» – «Ворскла» – 100 зрителей;
  • «Чернигов» – «Пробой» – матч не состоялся.

Встреча между «Буковиной» и «Ингульцем», состоявшаяся 15 ноября, завершилась со счетом 1:1. После 16 туров «Буковина» лидирует в Первой Лиге с 42 очками, опережая одесский «Черноморец» на 7 баллов.

Ранее сообщалось, что «Буковина» улучшает инфраструктуру и уже готовится к матчам в УПЛ.

Буковина Черновцы Первая лига Украины Ингулец посещаемость Черноморец Одесса
Михаил Олексиенко Источник
