Буковина собрала больше зрителей, чем все остальные матчи тура вместе

Поединок 16-го тура Первой Лиги между «Буковиной» и «Ингульцем» собрал на трибунах 2710 зрителей. Это больше, чем на остальных шести матчах тура вместе взятых.

Посещаемость в 16-м туре Первой Лиги:

«Подолье» – «Юкса» – 848 зрителей;

«Прикарпатье» – «Виктория» – 800 зрителей;

«Нива» – «Черноморец» – 400 зрителей;

«Металлист» – «Металлург» – 200 зрителей;

«Левый Берег» – «Агробизнес» – 140 зрителей;

«Феникс-Мариуполь» – «Ворскла» – 100 зрителей;

«Чернигов» – «Пробой» – матч не состоялся.

Встреча между «Буковиной» и «Ингульцем», состоявшаяся 15 ноября, завершилась со счетом 1:1. После 16 туров «Буковина» лидирует в Первой Лиге с 42 очками, опережая одесский «Черноморец» на 7 баллов.

Ранее сообщалось, что «Буковина» улучшает инфраструктуру и уже готовится к матчам в УПЛ.