Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
18 ноября 2025, 22:24 |
Совершенствуют инфраструктуру. Буковина уже готовится к матчам в УПЛ

У лидера Первой лиги – амбициозные планы

Совершенствуют инфраструктуру. Буковина уже готовится к матчам в УПЛ
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, главный претендент на повышение в классе – «Буковина» прилагает усилия, чтобы встретить новый сезон максимально готовой к испытаниям в УПЛ.

По имеющейся информации, в ноябре завершится изготовление технической документации нового искусственного освещения на стадионе «Буковина». Вскоре начнутся монтажные работы, чтобы весной следующего года у аттестационной комиссии не было вопросов по клубной инфраструктуре. Она должна соответствовать требованиям современности. В Черновцах хотят прервать печальную традицию, что практически все новички УПЛ по разным причинам вынуждены проводить домашние матчи на стадионах других городов.

Несмотря на лидирующие позиции «Буковины» в Первой лиге, клубные селекционеры не сидят сложа руки. Сейчас они сосредоточились на усилении атакующего звена. Уже завершены переговоры о переходе в «Буковину» бомбардира «Агробизнеса» Максима Войтиховского. Популярный портал Transfermarkt оценивает нападающего в 200 тысяч евро, но он достанется буковинцам бесплатно, потому что у него 30 ноября заканчивается контракт с подолянами. Есть еще несколько интересных наработок.

Пока «Буковина» набрала 42 очка и на семь пунктов опережает ближайшего преследователя – «Черноморец».

Буковина Черновцы инсайд Первая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
