«Увидим весной». Экс-игрок Динамо – о матче сборной Украины с Исландией

Украинские болельщики после победы над Исландией, которая позволила команде Сергея Реброва финишировать второй в группе, теперь с нетерпением ожидают жеребьевки плей-офф, чтобы узнать следующего соперника.

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Ворсклы» Андрей Оберемко в эксклюзивном комментарии для Sport.ua поделился впечатлениями от матча с викингами, в котором «сине-желтые» одержали уверенную победу со счетом 2:0.

– Сборная выходила на матч с четкой задачей – победить. Ожидали ли вы настолько качественного и интенсивного футбола от команды? Что в ее игре удивило больше всего?

– Конечно, ожидания были обоснованными, поскольку целая группа игроков была свежей, ведь они не участвовали в игре против Франции. К тому же другого пути, кроме интенсивного футбола, не было – команде нужна была только победа.

– Украина создала несколько острых моментов уже в дебюте встречи. Как объясните то, что реализовать удалось лишь в конце матча? Это вопрос мастерства или просто невезение?

– Это футбол, невозможно предсказать, когда ты забьешь мяч – этим спорт и интересен, он держит в напряжении. К тому же нашей команде противостояла крепкая сборная с не менее яркими игроками.

– Команда часто перехватывала мяч и грамотно занимала пространство. Можно ли сказать, что Ребров тактически переиграл своего коллегу из Исландии? Какие элементы его плана сработали лучше всего?

– Повторюсь: вышла свежая группа качественных игроков, объединенных одной целью – победить. И невозможно что-то существенно изменить тактически за такой короткий промежуток времени между матчами.

Кроме того, очень сильный матч провёл Виктор Цыганков: все созданные моменты у ворот исландцев – его личная заслуга и мастерство. В сборной не хватает таких игроков.

– Украина активно использовала фланговые подачи. На ваш взгляд, могла ли появление Яремчука с первых минут улучшить реализацию этих навесов? Или проблема была не столько в форвардах, сколько в качестве самих передач?

– Это гадания и рассуждения на тему «что было бы, если». Нужно быть на месте тренера, чтобы понимать ход его мыслей.

– Пара центральных защитников Матвиенко–Забарный выглядела надёжно, а Исландия создала минимум моментов. Видите ли вы в этом дуэте стабильную основу обороны на ближайшие годы?

– Надежная игра пары центральных защитников – это не только их заслуга, но и работа средней линии сборной. Да, на данный момент этот дуэт выглядит наиболее сбалансированным и сыгранным, но жизнь и футбол идут своим путем, все меняется. Уверен, скоро появятся новые игроки, которые составят конкуренцию.

– Болельщики после матча высказывали претензии к судейству. Действительно ли, на ваш взгляд, в действиях Тейлора были сомнительные эпизоды, может, где-то он не свистнул очевидный фол? Насколько его судейство повлияло на ход игры?

– Мне понравилось судейство арбитра. Он позволял обеим командам бороться до последнего на грани фолов, так сказать, поддерживая дух игры, статус матча и важность результата для команд.

– После возвращения Малиновского сборная заметно прибавила. Можно ли говорить о нём как об одном из ключевых лидеров команды сегодня? Каков его вклад?

– Да, на данный момент Малиновский с его опытом в европейских лигах и количеством матчей за сборную действительно является настоящим лидером как на поле, так и в раздевалке. В этой игре он выглядел не так ярко, как в первом матче против Исландии, но его присутствие на поле держало в напряжении среднюю линию и оборону соперника. Кроме того, он спокойно играет под давлением, на мастерстве, без страха, чем добавляет уверенности партнёрам.

– Перед матчем в адрес тренерского штаба звучало немало критики – от выбора состава до тактических решений. Как вы считаете, повлияла ли эта критика на команду и лично на Реброва?

– Очень сомневаюсь, что критика как-то влияет на главного тренера и его штаб. Они привыкли работать под давлением, имеют большой опыт и главное – четко знают, чего хотят достичь и каким путём будут этого добиваться.

– Исходя из качества игры в этом матче, какие ключевые выводы должен сделать Ребров перед следующими поединками плей-офф?

– Уверен, что тренерский штаб самостоятельно все проанализирует и сделает выводы. Мне не стоит выделять или комментировать такие моменты.

– Способна ли наша сборная пробиться на чемпионат мира? Возможно, кого-то нужно дополнительно вызвать в команду?

– Будем ждать жеребьевку, тогда можно будет что-то говорить. Хотя на стадии плей-офф удобных или проходных соперников просто не существует. Тем более что наша сборная не попадала на ЧМ уже 20 лет, и предстоящая весной возможность станет большим шансом. Впереди еще будут зимние сборы игроков в клубах, и ближе к матчам станет понятно, в каком они состоянии. Желаю только, чтобы все были здоровы и в хорошем настроении. Уверен, что некоторых новых лиц мы увидим весной – молодежь подрастает и уверенно стучится в двери национальной команды.