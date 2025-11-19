Андрей Шевченко подписал важный документ с футбольной ассоциацией Исландии

В преддверии решающего матча отбора ЧМ-2026 Украина – Исландия, который состоялся в Варшаве, Украинская ассоциация футбола и Футбольная ассоциация Исландии подписали меморандум о сотрудничестве.

УАФ и ФАИ подтвердили общую заинтересованность в развитии футбольных проектов, повышении качества образовательных программ, обмене опытом и внедрении современных методик подготовки спортсменов, тренеров и специалистов технического сектора.

С украинской стороны документ подписал президент УАФ Андрей Шевченко, с исландской – президент ФАИ Торвальдюр Эрлигссон.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать, в частности, по следующим направлениям:

организация и участие в футбольных турнирах для мужских и женских команд всех возрастов и уровней (в том числе в благотворительных соревнованиях);

проведение технических и образовательных курсов для тренеров и технических работников, а также обмен знаниями и опытом между сотрудниками национальных ассоциаций и другими специалистами;

организация семинаров и конференций, направленных на развитие профессиональных компетенций,

обмен опытом в сфере строительства и управления спортивной инфраструктурой; применение оборудования, материалов, технологий и методологий, связанных с футболом;

сотрудничество в областях спортивной науки и спортивной медицины, включая адаптивный футбол;

рассмотрение возможностей реализации совместных благотворительных проектов и грантовых программ в сфере массового, адаптивного, юношеского и женского футбола;

взаимодействие в сфере безопасности и формирование политики, направленной на развитие футбола, свободного от насилия.

В воскресенье, 16 ноября, состоялся матч шестого тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Исландии. Подопечные Сергея Реброва одолели соперника со счетом 2:0 и завоевали путевку в плей-офф отбора.

ФОТО. Андрей Шевченко и Торвальдюр Эрлигссон подписали меморандум о сотрудничестве