Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей Шевченко подписал важный документ с футбольной ассоциацией Исландии
Чемпионат мира
Андрей Шевченко подписал важный документ с футбольной ассоциацией Исландии

Украинская ассоциация футбола договорилась о сотрудничестве с ФАИ и Торвальдюром Эрлигссоном

Андрей Шевченко подписал важный документ с футбольной ассоциацией Исландии
УАФ. Торвальдюр Эрлигссон и Андрей Шевченко

В преддверии решающего матча отбора ЧМ-2026 Украина – Исландия, который состоялся в Варшаве, Украинская ассоциация футбола и Футбольная ассоциация Исландии подписали меморандум о сотрудничестве.

УАФ и ФАИ подтвердили общую заинтересованность в развитии футбольных проектов, повышении качества образовательных программ, обмене опытом и внедрении современных методик подготовки спортсменов, тренеров и специалистов технического сектора.

С украинской стороны документ подписал президент УАФ Андрей Шевченко, с исландской – президент ФАИ Торвальдюр Эрлигссон.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать, в частности, по следующим направлениям:

  • организация и участие в футбольных турнирах для мужских и женских команд всех возрастов и уровней (в том числе в благотворительных соревнованиях);
  • проведение технических и образовательных курсов для тренеров и технических работников, а также обмен знаниями и опытом между сотрудниками национальных ассоциаций и другими специалистами;
  • организация семинаров и конференций, направленных на развитие профессиональных компетенций,
  • обмен опытом в сфере строительства и управления спортивной инфраструктурой; применение оборудования, материалов, технологий и методологий, связанных с футболом;
  • сотрудничество в областях спортивной науки и спортивной медицины, включая адаптивный футбол;
  • рассмотрение возможностей реализации совместных благотворительных проектов и грантовых программ в сфере массового, адаптивного, юношеского и женского футбола;
  • взаимодействие в сфере безопасности и формирование политики, направленной на развитие футбола, свободного от насилия.

В воскресенье, 16 ноября, состоялся матч шестого тура квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Исландии. Подопечные Сергея Реброва одолели соперника со счетом 2:0 и завоевали путевку в плей-офф отбора.

ФОТО. Андрей Шевченко и Торвальдюр Эрлигссон подписали меморандум о сотрудничестве

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
