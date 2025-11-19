Бражко наказал Динамо. Чурко вспомнил лучший матч в карьере

За свою карьеру Вячеслав Чурко, который провел 200-й матч в Премьер-лиге, поиграл во многих командах, но самый запоминающийся поединок был у него в составе «Зари» против «Динамо». Об этом полузащитник «Металлиста 1925» рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Самый запоминающийся матч я провел в составе «Зари» против «Динамо» в сентябре 2022 года, – сказал Чурко. – Мы тогда вели после первого тайма 2:0 после голов Назария Русина и Дмитрия Мишнева. В дебюте второго тайма киевляне отыграли один мяч. Потом у нас удалили Рому Вантуха, но тут же ворота динамовцев поразил Вова Бражко, которому разрешили сыграть, как арендованному. Соперник забил второй гол, но мы выстояли. 3:2.