Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 17:51 |
Бражко наказал Динамо. Чурко вспомнил лучший матч в карьере

Во время выступлений за луганскую «Зарю» полузащитник побеждал киевлян

Бражко наказал Динамо. Чурко вспомнил лучший матч в карьере
Динамо. Владимир Бражко и Николай Шапаренко

За свою карьеру Вячеслав Чурко, который провел 200-й матч в Премьер-лиге, поиграл во многих командах, но самый запоминающийся поединок был у него в составе «Зари» против «Динамо». Об этом полузащитник «Металлиста 1925» рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Самый запоминающийся матч я провел в составе «Зари» против «Динамо» в сентябре 2022 года, – сказал Чурко. – Мы тогда вели после первого тайма 2:0 после голов Назария Русина и Дмитрия Мишнева. В дебюте второго тайма киевляне отыграли один мяч. Потом у нас удалили Рому Вантуха, но тут же ворота динамовцев поразил Вова Бражко, которому разрешили сыграть, как арендованному. Соперник забил второй гол, но мы выстояли. 3:2.

Вячеслав Чурко Заря Луганск Металлист 1925 Динамо Киев Назарий Русин Дмитрий Мишнев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига Роман Вантух
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
