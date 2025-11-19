Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «В аренду приехал играть на костылях». Чурко отметил гвардейский юбилей
Украина. Премьер лига
«В аренду приехал играть на костылях». Чурко отметил гвардейский юбилей

По случаю 200-го матча в УПЛ полузащитник «Металлиста 1925» дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

УПЛ. Вячеслав Чурко

Минувший матч в Премьер-лиге стал значимым для уроженца Ужгорода, а сейчас полузащитника «Металлиста 1925» Вячеслава Чурко, который сыграл свой 200-й поединок в элитном дивизионе. Это событие не обошел стороной сайт Sport.ua, поговорив с игроком о его насыщенной карьере.

– Вячеслав, прошлый матч чемпионата против «Зари» стал для тебя 200-м в УПЛ. Есть, что вспомнить?
– Безусловно. Смотря, конечно, что вспоминать (улыбается).

– Помнишь, как в элите все начиналось?
– Да. С серьезной травмы голеностопного сустава. В начале сезона 2012/2013 «Шахтер», которому я принадлежал, договорился о моей аренде с «Говерлой». Но мой путь на Закарпатье в начале сентября лежал через сборную U-20, с который мы в Киеве проводили товарищеский матч против Турции. Там-то я и получил эту травму, приехав в Ужгород на костылях. В лазарете пробыл четыре месяца, поэтому дебют в высшей лиге пришлось отложить до весны. Свой первый поединок я сыграл уже в марте, выйдя на замену в поединке с «Зарей». Получилось, что и 200 матч сыграл как раз против луганчан (улыбается).

– Долгое время ты был на контракте в «Шахтере». Почему, на твой взгляд, не удалось пробиться хотя бы под основу «горняков»?
– Я, между прочим, был под основой летом 2012-го. У меня были варианты из-за рубежа, но «Шахтер» взял меня на сборы с первой командой, чтобы определиться по моей кандидатуре. Первые полтора месяца я тренировался с основой, но перед стартом в основном раунде Лиги чемпионов я уехал в аренду в «Говерлу».

– Хотел играть?
– Конечно. Молодому футболисту играть в высшей лиге было чем-то невероятным, учитывая конкуренцию в то время. Многие хотели доказать, даже «Шахтеру», что чего-то достойны, а не просто сидеть на лавке. В компании Фернандиньо, Дугласа Косты, Виллиана, Тейшейры шансов было мало заработать место в основе. Я не говорю, что сейчас в «Шахтере» уровень бразильцев слабый, просто тогда все были топы, люди с другой планеты (смеется). Думаю, процентов 70 украинских игроков текущего состава, к примеру, в 2012 году, были бы на скамейке запасных.

Шахтер. Мирча Луческу

– С Мирчей Луческу индивидуальных бесед не было?
– Нет. Я помню, что Мистер часто кричал на молодых. Он больше работал с бразильцами. Со мной много общался Александр Спиридон. Он меня поддерживал, уделял время, рассказывал, как лучше себя проявить.

– К основе «горняков» ты еще был близок при Луише Каштру…
– Как сказать. Летом 2020-го меня хотели отправить в аренду в «Мариуполь», но я отказался, так как оттуда ушло много сильных исполнителей, ставка делалась на молодежь, я хотел другого развития карьеры. Меня готов был выкупить польский «Шленск», а в последний день трансферного окна и «Колос», но в обоих случаях «Шахтер» меня не продал. Поэтому я остался во второй команде. Только травмы основных игроков позволили мне и еще некоторым молодым футболистам поработать с основой и попадать в заявку на игры, не более того. Так дошло до зимы, а уже потом я отправился в аренду в «Колос».

– А вообще, кто из тренеров наибольше на тебя повлиял в плане профессионального роста?
– Я со всеми наставниками находился и нахожусь в нормальных отношениях. Мне сложно ответить на этот вопрос. Пусть это останется при мне.

– В детстве, за какую команду болел?
– Начиналось все с «Динамо». В Ужгороде «бело-синие» были больше на слуху. Да и Киев был намного ближе. В то время я даже не понимал, где находится Донецк (улыбается). Но потом так вышло, что я в 2007 году перешел в «Шахтер» и с тех пор я всегда переживаю за «горняков».

– Как ты попал с Запада страны на Восток?
– В Ужгороде проходил турнир четырех команд. На нем присутствовал скаут «Шахтера» Валентин Бобошко, который потом и предложил мне приехать на просмотр в Донецк. Я использовал этот шанс. И, начиная с U-14, я прошел все ступеньки развития в донецком клубе. Классное было время.

– Будучи на контракте в «Шахтере» ты немало метался по арендам. Надоедало?
– Я искал себя. Когда футболисту 20-22 года он хочет играть. Были разные варианты, даже зарубежные. Тот же «Фрозиноне» из Серии В готов был меня выкупить, но «Шахтер» ответил своими цифрами, которые не устроили итальянский клуб. Из-за подобных ситуаций было сложно перейти на полноценный контракт в какой-то другой клуб, поэтому и приходилось ездить по арендам.

– Наибольшее количество матчей в элитном дивизионе ты провел в «Мариуполе». Что скажешь об этом периоде времени?
– Для меня «Мариуполь» стал родным. Мне все там нравилось, я получал удовольствие от футбола, мы пробивались в еврокубки. Хорошие были времена. Город быстро развивался. Обидно, что из-за вторжения рашистов все оборвалось. Но, надеюсь, что это временные трудности и все вернется на круги своя.

Мариуполь. Николай Павлов

– Начинал ты там при Николае Павлове?
– Да. «Говерла» вылетела в Первую лигу, моя аренда там закончилась, но меня набрал Николай Петрович и предложил переехать в Мариуполь, обосновав это тем, что следил за мной. Я, кстати, вспомнил о вашем вопросе насчет тренеров. Так вот Павлов закалил во мне характер.

В молодом возрасте бывает, что уходишь от борьбы, от желания отбирать мяч, так этот наставник умел работать с молодежью. Однажды на сборах он мне сказал, что ко мне чаще всего во время матчей выбегает медперсонал. Тренер спросил, могу ли я терпеть боль? Я, естественно, сказал, что могу. И в чемпионате я это доказал, за что наставник меня похвалил и дал место в старте в следующем, так сказать, денежном поединке против «Металлиста». Тогда у харьковчан была очень сильная команда, с такими исполнителями в составе, как Гомес, Соса, Марлос, Клейтон Шавьер, Девич. Мы сыграли вничью – 1:1.

– Ты сказал, что игра была денежная. По сколько заработали?
– По 14 тысяч долларов на человека. Хотя я могу сказать, сколько я мог однажды получить за один матч, но не получил.

– И сколько же?
– 100 тысяч евро (улыбается).

– Что за премиальные такие?
– Это когда я выступал в сезоне-2016/2017 в Италии за «Фрозиноне». Там не было бонусов за одну игру. А премия, о которой я сказал, выплачивалась за выход в Серию А. Мы заняли третье место в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступили «Карпи» на своем поле со счетом 0:1. Причем, соперник доигрывал вдевятером, а решающий гол мы пропустили на 86-й минуте. Это была катастрофа. Город был в трауре. Вот так один поединок перечеркнул все.

– Почему так мало времени провел в Италии?
– В течении первых двух месяцев руководство клуба решило выкупить мой контракт, но «Шахтер», как я сказал, ответил отказом. В Европе умеют считать деньги. Что итальянцы сделали: понимая, что я им не достанусь, и они на мне не заработают, главный тренер начал ставить в состав своих футболистов, в какой бы форме игроки не находились, а я оказался как бы на подхвате. Поэтому у меня практически не было шансов себя проявить.

– Чуть раньше, в первой половине 2016 года, ты был в «Пушкаш Академии». Там ты поиграл менее полугода.
– Там все было нормально. Команду тренировал известный хорватский футболист Роберт Ярни. Он рассказывал много историй из своей насыщенной карьеры. Было интересно с ним работать. Тогда, кстати, контракт с этим венгерским клубом подписал и Дмитрий Лепа, мы с ним полгода вместе поиграли. Это был хороший период. Именно там меня заприметили представители «Фрозиноне», куда я и перешел летом.

Колос. Вячеслав Чурко

– На вольные хлеба ты ушел, если не ошибаюсь, летом 2021 года?
– Да. Зимой с «Колосом» я подписал контракт, сначала это было арендное соглашение, а летом я стал полноправным игроком этой команды.

– И уже через полгода ты снова уехал в Венгрию, в «Мезекевешд».
– Дело в том, что моя супруга была беременной. Я понимал, что рожать в Украине было опасно, так как началась война, были переживания. У меня был венгерский паспорт, я переговорил с президентом «Колоса» Андреем Засухой, который без проблем меня отпустил, причем, в Венгрии я получал в три раза меньше, но тогда не это было главным.

– Сезон закончился, но в «Колосе» ты так и не заиграл.
– Совершенно верно. Мне звонили в Венгрию и говорили, что я могу остаться там, так как условия контрактов в «Колосе» пересматриваются в сторону уменьшения. Мне урезали на 70 процентов, в то время, как другим ребятам на 30-40%. Да и в голосе главного тренера Ярослава Вишняка отчетливо читалось, что он не хочет моего возвращения в команду. Естественно, мне это не понравилось. Поэтому ничего не оставалось делать, кроме как разорвать контракт.

– Тем не менее, ты недолго оставался без команды?
– Появился вариант с «Зарей», поэтому я из Венгрии переехал в Польшу, где луганчане проводили сборы. Через две недели тренировок мне предложили подписать контракт. Естественно, что я переговорил с президентом клуба Евгением Геллером. И практически в это же время мне позвонил спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий, который сообщил, что клуб поднимает условия по контракту, мол, я могу приезжать. Однако я уже не мог дать заднюю, так как пообещал «Заре».

Хотя о «Колосе», как о клубе, я могу сказать только хорошее. Там работают настоящие профессионалы во главе с президентом. Мне там было классно. Я получал удовольствие от процесса. А Руслан Костышин, под руководством которого мне довелось поработать – сумасшедший мотиватор. Период работы в «Колосе» был одним из лучших в моей карьере.

Заря. Патрик ван Леувен

– А выступление в «Заре» можешь занести к себе в актив?
– Безусловно. Особенно до травмы. Патрик ван Леувен перевел меня с правого фланга полузащиты в центр поля. Он знал меня с 14-ти лет еще по «Шахтеру», поэтому захотел вернуть меня в середину, мотивируя это тем, что мое место именно здесь. Я и по сегодняшний день играю, как центральный полузащитник. В «Заре» тогда был сплоченный коллектив, и этим мы брали.

– С чем тогда связана чехарда главных тренеров? Ван Леувен, Лалатович, Кривенцов, Коваль.
– После успешного чемпионата-2022/2023, в котором «Заря» заняла третье место, нидерландский специалист пошел на повышение в «Шахтер». В новый сезон команда вошла с Ненадом Лалатовичем. Мужик он классный, вот прям свой человек. Он очень хотел добиться результата. Но вот в плане тактики, мысли, все было сложно. Говорил, что будет с нами до конца, но… собрал вещи и уехал (улыбается). А вот с Юрием Ковалем было интересно поработать. Этот человек многое в жизни повидал. С ним можно было поговорить не только о футболе.

– Не могу не спросить о скандале, который возник в «Заре» весной 2024-го в связи с задолженностями по зарплате? Инициаторами бойкота фигурировала твоя фамилия и Богдана Бутко?
– Я тоже это читал и только улыбался. Клуб опроверг эту информацию. Там сложилась следующая ситуация: была задолженность по премиальным за еврокубковые поединки, поэтому команда решила поговорить с руководством. Президент назвал дату выплаты и сдержал слово. Вопрос был закрыт. Вот и все.

– Сейчас ты игрок «Металлиста 1925». У тебя все нормально?
– У меня все прекрасно.

– Может ли твоя нынешняя команда со временем получить такую же популярность в Харькове, как «Металлист»?
– Я в этом не сомневаюсь. Уверен на 100%. Дай Бог, чтобы как можно быстрее закончилась война. Зная отношение к делу президента клуба и всех остальных работников клуба, уверен, что «Металлист 1925» имеет все шансы в будущем добиться сумасшедших результатов.

– Но сейчас команда заметно притормозила, пять матчей без побед. С чем это связано?
– Фарт, травмы, где-то может игроки немного подустали. Это футбол. Тем не менее, я верю, что в четырех оставшихся поединках до зимнего перерыва команда сделает все, чтобы взять максимум и быть в первой пятерке.

– Руководство клуба хочет, чтобы команда вошла в топ-4 по итогам чемпионата. Реальная цель?
– Почему нет? По комплектации состава наша команда практически никому не уступает. Да, пришел новый тренер, которому нужно время, а его нет, поэтому мы делаем все возможное, чтобы по ходу сезона как можно быстрее принять требования Младена Бартуловича.

– В Премьер-лиге ты провел 200 матчей. Наверняка впереди еще будет немало хороших игр, но сейчас какой поединок первым ты можешь вспомнить, от которого получил удовольствие?
– Наверное, матч против «Динамо» в составе «Зари» в сентябре 2022 года. Мы тогда вели после первого тайма 2:0 после голов Назария Русина и Дмитрия Мишнева. В дебюте второго тайма киевляне отыграли один мяч. Потом у нас удалили Рому Вантуха, но тут же ворота динамовцев поразил Вова Бражко, которому разрешили сыграть, как арендованному. Соперник забил второй гол, но мы выстояли. 3:2.

Также я бы отметил матч в том же чемпионате против «Шахтера». Мы пропустили в дебюте поединка, потом дважды забили благодаря точным ударам Игоря Кирюханцева и Сергея Булецы. Но победу не удержали – 2:2.

Легионер клуба УПЛ удивил выбором самого сильного соперника: «Все боятся»
Туран рассказал о главной ловушке бывшего топ-игрока в тренерской работе
Все травмированные игроки Зари восстановились после травм
