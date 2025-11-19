Финальная часть Кубка Дэвиса 2025. Расписание и результаты (обновляется)
С 18 по 23 ноября в Болонье проходят решающие стадии командного турнира
С 18 по 23 ноября в Болонье (Италия) проходит финальная часть Кубка Дэвиса 2025.
Семь команд, которые прошли Квалификацию, и прошлогодний чемпион – Италия – выступают на решающей стадии командного турнира.
Восемь сборных были разделены по парам. Победитель будет определен в формате плей-офф начиная с четвертьфиналов.
Каждое матчевое противостояние состоится из трех поединков: двух одиночных встречах и одной парной. Для общей победы необходимо набрать два очка.
РАСПИСАНИЕ
1/4 финала плей-офф Кубка Дэвиса 2025
20 ноября
11:00. Испания – Чехия
18:00. Аргентина – Германия
19 ноября
17:00. Италия – Австрия
18 ноября
17:00. Франция – Бельгия – 0:2
- Корентен Муте – Рафаэль Коллиньон – 6:2, 5:7, 5:7
- Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс – 3:6, 6:7 (4:7)
Сетка плей-офф Кубка Дэвиса 2025
