Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
Финальная часть Кубка Дэвиса 2025. Расписание и результаты (обновляется)

С 18 по 23 ноября в Болонье проходят решающие стадии командного турнира

Финальная часть Кубка Дэвиса 2025. Расписание и результаты (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

С 18 по 23 ноября в Болонье (Италия) проходит финальная часть Кубка Дэвиса 2025.

Семь команд, которые прошли Квалификацию, и прошлогодний чемпион – Италия – выступают на решающей стадии командного турнира.

Восемь сборных были разделены по парам. Победитель будет определен в формате плей-офф начиная с четвертьфиналов.

Каждое матчевое противостояние состоится из трех поединков: двух одиночных встречах и одной парной. Для общей победы необходимо набрать два очка.

РАСПИСАНИЕ

1/4 финала плей-офф Кубка Дэвиса 2025

20 ноября

11:00. Испания – Чехия

18:00. Аргентина – Германия

19 ноября

17:00. Италия – Австрия

18 ноября

17:00. Франция – Бельгия – 0:2

  • Корентен Муте – Рафаэль Коллиньон – 6:2, 5:7, 5:7
  • Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс – 3:6, 6:7 (4:7)

Сетка плей-офф Кубка Дэвиса 2025

