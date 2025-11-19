Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус

Главный тренер ФК «Лесное» Вадим Мельник прокомментировал ситуацию в команде, которая из-за финансовых проблем рискует прекратить свои выступления в чемпионате Украины.

В воскресенье, 16 ноября, клуб из Киевской области уже второй раз в сезоне не смог выехать на игру чемпионата – на этот раз против ФК «Вильхивцы», поэтому должен быть исключен из соревнований решением ПФЛ. В октябре, «Лесное» получило техническое поражение с «Ужгородом».

– Жаль, очень жаль такую ​​команду терять, но имеет то, что имеем. Регламент никто не аннулировал, команду будут, скорее всего, снимать с чемпионата...

– Профессиональная футбольная лига и «Вильхивцы» были проинформированы о неявке на игру раньше времени?

– Ничего на этот счет сказать не могу. Это вопрос к руководству клуба, они должны были написать соответствующее письмо. Информировали? Я не знаю.

– Что будет с клубом? ФК «Лесное» понизится снова до уровня аматоров и будет ждать лучших времен, чтобы восстановить профессиональную лицензию?

– Утратив статус профессионального клуба, скорее всего, ФК «Лесное» и среди аматоров уже не будет играть. Тем более, с такими долгами, насколько я понимаю, даже и не позволят, – рассказал Мельник.