Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 18:00 |
324
0

Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026

Одна из наиболее резонансных историй ноябрьского окна для игр национальных сборных…

19 ноября 2025, 18:00 |
324
0
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
ghheadlines.com

Африка всегда была загадочным континентом для большинства европейцев и американцев. Очень многое, что происходило у африканцев, вызывало откровенное непонимание у представителей тех стран, которые в экономическом аспекте принято называть развитыми. Впрочем, именно по этой причине – наличия чего-то непонятного и неизведанного – африканский континент и притягивает внимание, причем футбола это также касается в самом что ни на есть прямом смысле.

В ноябрьское окно ФИФА, выделенное для проведения матчей национальных сборных, на африканском континенте случилась сенсация, которая выглядит откровенно удивительной не только для тех, кто издалека наблюдает за тамошним футболом, но и непосредственно для местных экспертов и болельщиков. Сборная Демократической Республики Конго (ДР Конго) выиграла плей-офф, причем в полуфинале и финале одолела исторически куда более авторитетные и заслуженные национальные команды.

Сперва от напора «Леопардов» пали камерунцы в полуфинале – 0:1, а затем конголезцам посчастливилось в решающем матче оставить за бортом ЧМ-2026 еще и Нигерию. Причем «Суперорлов» футболисты сборной ДР Конго обыграли в серии пенальти (4:3) после ничьей в основное и дополнительное время финала (1:1).

Вылет от ДР Конго двух исторических грандов африканского континента стал, пожалуй, кульминационным моментом всего тамошнего отбора на ЧМ-2026. И уж совершенно точно это событие вызвало серьезный ажиотаж и резонанс в прессе и среди болельщиков. Смириться с поражением и вылетом от конголезцев оказалось крайне непросто и для их соперников. Например, главный тренер сборной Нигерии 48-летний малиец с французским паспортом Эрик Шелль напрочь отказался принимать заслуженность поражения от «Леопардов». Вылет своих подопечных в серии пенальти в финале африканского плей-офф на ЧМ-2026 Шелль связал с потусторонними силами, обвинив соперников в применении ритуалов вуду. По мнению коуча сборной Нигерии, именно этим можно объяснить, что сразу трое футболистов «Суперорлов» из шести бьющих не смогли реализовать свои попытки в серии послематчевых пенальти, будучи «буквально околдованными».

Впрочем, объяснить поведение Эрика Шелля можно – ему было крайне тяжело принять результат матча, перед началом которого Нигерия считалась фаворитом и в котором «Суперорлы» повели в счете уже на 3-й минуте. Однако в целом африканские обозреватели отмечают, что нынешний успех сборной ДР Конго более чем справедлив, учитывая тот объем и качество работы, которую проделали чиновники, тренеры и футболисты из этой страны.

В первую очередь, успех сборной ДР Конго стал возможен благодаря персоне нынешнего главного тренера – 49-летнего Себастьена Десабра. Француз никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, однако это не помешало ему в 28 лет начать наставническую карьеру. Любопытно, что Десабр, поработав несколько лет на родине с клубом «Канне-Рошевилль», который, очевидно, вряд ли известен подавляющему большинству читателей, решил принять интересный вызов в карьере и податься по проторенной дорожке таких «футбольных путешественников» как Брюно Метсю и Эрве Ренар.

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьен Десабр

В 2010 году Десабр уехал в Африку, где за следующие двенадцать лет успел поработать в Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Тунисе, Анголе, Алжире, Марокко, Египте и Уганде. Становился чемпионом Туниса, Камеруна и Анголы, а также выигрывал национальный Кубок Кот-д’Ивуара. За все эти годы Себастьен успел прекрасно изучить большинство тонкостей, существующих в африканском футболе, а летом 2022 года принял предложение возглавить национальную сборную ДР Конго, буквально с первого же дня обозначив «дорожную карту» для себя самого и своей новой команды.

«Здесь я получил все необходимое, в нашем распоряжении вся техническая и логистическая поддержка, необходимая для воспитания нового поколения. Футбол – сильная сторона Демократической Республики Конго. И эта страна заслуживает того, чтобы на ее груди было больше звезд: прошло слишком много времени с тех пор, как мы последний раз были среди лучших, но мы находимся на заре новой эры и знаем, как к этому подготовиться. Мы добьемся значительных результатов уже к концу 2025 года», – заявил Десабр три с лишним года назад.

Лучшие годы в истории сборной ДР Конго действительно далеко позади. «Леопарды» лишь один раз играли в финальной части чемпионатов мира – в 1974 году на турнире в ФРГ, когда финишировали на последнем месте в группе с Югославией, Бразилией и Шотландией, проиграв все три матча с общим счетом 0:14. Также конголезцы могут похвастаться двумя победами в Кубке африканских наций, но обе они датированы также уже весьма далекими годами, по сравнению с нашим временем – 1968-м и 1974-м. После этого высшими достижениями «Леопардов» являлись третьи места на КАН-1998 и КАН-2015…

Важно отмечать, что ДР Конго является одной из беднейших стран мира, а еще – страдает от хронической коррупции, которая проросла и в высшие футбольные институции страны. В последние годы, поговаривают, ситуация постепенно начала меняться к лучшему, однако сторонних обозревателей все равно очень и очень удивил недавний контракт, подписанный между правительством ДР Конго и ФК «Барселона», по условиям которого каталонский клуб получит порядка 44 миллионов евро за четыре года рекламы туристических поездок в африканскую страну, размещенной на комплектах тренировочной формы. Это ли не странная трата государственных средств?..

Но развитию футбола в ДР Конго ныне действительно уделяется немало внимания, а средства выделяются не только на рекламное сотрудничество с топ-клубами мира, но и на развитие молодежных площадок и академий по всей стране. Да и местный «ТП Мазембе», который является одним из наиболее титулованных клубов африканского континента, также помогает продвигать и развивать футбол в ДР Конго.

Придя к руководству «Леопардами», Десабр столкнулся с тем, что свою международную карьеру как раз завершил бывший многолетний лидер этого коллектива центрфорвард Дьемерси Мбокани, прекрасно известный в Украине по выступлениям за «Динамо» в период с 2013 по 2018 годы. Но французский коуч не стал посыпать голову пеплом, а решил сделать ставку в обновленной команде на пресловутое сочетание молодости и опыта. В качестве своего рода «столпов» Десабр избрал 34-летнего форварда «Бетиса» Седрика Бакамбу и 31-летнего центрбека «Лилля» Шанселя Мбемба, а уже на финише африканского отбора на ЧМ-2026, в сентябре, «Леопарды» сумели заполучить в свои ряды еще и 27-летнего фулбека «Вест Хэма» Эрона Уан-Биссаку, который окончательно разуверился в возможностях выступать за национальную сборную Англии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шансель Мбемба

С Десабром во главе сборная ДР Конго финишировала четвертой на Кубке африканских наций-2023, уступив в битве за «бронзу» национальной команде ЮАР лишь в серии пенальти, а теперь еще и сотворила истинную сенсацию в африканском отборе на ЧМ-2026, выбив в плей-офф сперва Камерун, а затем – Нигерию.

Теперь, чтобы все-таки поехать на чемпионат мира, сборной ДР Конго в марте 2026-го будет необходимо выиграть одну из двух путевок, которые будут разыгрываться через межконтинентальные стыковые матчи. Через этот мини-турнир на поездку в США, Канаду и Мексику, помимо конголезцев, будут претендовать Боливия, Новая Каледония, Ирак, Ямайка и Суринам.

Если в марте 2026-го сборной ДР Конго удастся использовать очередные «ритуалы вуду», и квалифицироваться на ЧМ-2026, это станет лишь вторым в истории случаем, когда команда этой страны будет играть на турнире сильнейших. Впервые, как уже отмечалось выше, конголезцы выступали на мундиале еще в 1974 году. Тогда это была сборная Заира (так с 1971 по 1997 годы именовалась страна), которая во втором матче групповой стадии на турнире в ФРГ проиграла югославам со счетом 0:9, что до сих пор является самым крупным поражением в истории «Леопардов».

Примечательно, что то фиаско против Югославии могло и вовсе завершиться настоящей трагедией. После него заирский диктатор Мобуту Сесе Секо пригрозил футболистам сборной смертной казнью, если они проиграют в финальном матче группы с разницей в более чем три мяча. Ключевой проблемой для африканцев было то, что их соперником по этой игре была сборная Бразилии, которая стартовала с двух ничьих и отчаянно боролась за выход в плей-офф. Очевидно, лишь по милости высших сил тот матч завершился поражением сборной Заира «всего-то» со счетом 0:3, а в команде, которой руководил Марио Загалло, забивали Жаирзиньо, Ривелино и Валдомиро.

С тех пор минуло несколько десятилетий, и нынешние власти ДР Конго вряд ли будут прибегать к таким радикальным запугиваниям своих футболистов, которые, в свою очередь, постараются сделать все, чтобы начать писать историю «Леопардов» с новой страницы и неизменно – золотыми буквами. По крайней мере, сейчас все конголезцы счастливы тому, чего добились в отборе на ЧМ-2026. «Мы сделали это вместе, но битва продолжается, так что увидимся весной», – заявил после победы над Нигерией капитан сборной ДР Конго Шансель Мбемба.

Что ж, подождем и мы, чтобы узнать, каким окажется финал этой действительно весьма любопытной истории…

статьи эксклюзив ЧМ-2026 по футболу сборная ДР Конго по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
