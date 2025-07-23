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Испания
23 июля 2025, 12:46 | Обновлено 23 июля 2025, 12:47
303
0

ДР Конго – сердце Африки. И один из спонсоров Барселоны

Странное соглашение. Но только на первый взгляд

23 июля 2025, 12:46 | Обновлено 23 июля 2025, 12:47
303
0
ДР Конго – сердце Африки. И один из спонсоров Барселоны
fcbarcelona.com

Возможно, вы пропустили, поэтому начну с новости: «Барселона» подписала спонсорский контракт с ДР Конго, по которому заработает 40-44 миллиона евро за 4 сезона. Рекламу туристических поездок в экзотическую страну мы увидим на каталонцах уже в новом сезоне, но, если верить информации СМИ, только на комплектах для тренировок и разминках перед матчами. Вот только представьте: включаете вы матч «Барселоны» против «Реала», например, а там – надпись «ДРК – сердце Африки». Я пока не могу точно ответить себе на вопрос, как это повлияет на атмосферу, но я точно уверен, что такое спонсорское соглашение выглядит несколько комично. Потому что, например, «Spotify Камп Ноу» – это хотя бы о популярном приложении. А что такого вообще есть в Конго, что туры туда рекламируют на футболках одной из лучших команд в мире?

Сначала я думал, что связи между страной и «Барселоной» нет вообще, а единственная мотивация каталонцев поставить подпись под этим соглашением – необходимость зарабатывать деньги для погашения кредитов. Но все не так. Все гораздо глубже. На самом деле реклама Конго просто создана для «Барселоны». В этом материале объясняю, почему так.

Официальный язык — французский

Вся Европа еще некоторое время будет оправляться от победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Только вопрос времени, когда парижанам начнут подражать. Во всем. Так всегда бывает, когда кто-то сенсационно становится лучшим: все ищут «чит-код», пытаются повторить за ним. Вот и «Барса» ищет возможность прикоснуться к чему-то чемпионскому, французскому – и подписывает контракт со страной, где говорят именно на этом языке. Совпадение? Невозможно.

Вулкан Ньирагонго – один из самых опасных

Вулкан Ньирагонго

Даже не в Африке – а вообще во всем мире. Уже в XXI веке вулкан частично уничтожал один из крупнейших городов страны. Лава здесь очень жидкая, извержение может произойти не в любой момент – но очень легко в ближайшие несколько лет. Жители сидят на пороховой бочке. Так же, как болельщики «Барселоны», которая уже который год на грани банкротства. Каталонцы выбрали спонсором страну с жителями, которые их понимают.

Самая бедная страна мира в 2012-м году

Сейчас стало немного лучше, очевидно, потому что без денег не удалось бы договориться о рекламе на футболках «Барселоны» – но проблемы до сих пор не миновали. ДР Конго все еще не та страна, экономика которой стабильна. Вот все то же самое можно сказать и о «Барселоне» – команде, у которой трудности с деньгами. Ее худшие времена в финансовом плане пришлись на несколько более поздний временной отрезок, но что те 10 лет в историческом разрезе? ДР Конго и «Барселона» похожи.

В стране очень много змей

Много видов, некоторые из которых являются местными эндемиками. Конечно, очень большой процент – ядовитые. Такие, что укусят – и ты «вне игры». Так же, как оказалась вне игры «Барселона» по итогам полуфинала ЛЧ против «Интера», одно из прозвищ которого – именно «змеи». Можете сами решить, подписание контракта с ДР Конго с этой стороны – проявление стокгольмского синдрома или попытка научиться бороться со страхами. Но связь слишком очевидна.

В ХХ веке в Конго активно добывали урановую руду

Вероятно, вы в течение лета уже раз 100 прочитали фразу «каталонцы готовят трансферную бомбу». А дальше додумывайте сами.

Румба – символ Конго

В африканских странах танцы всегда занимали одно из ведущих мест в культуре. Для ДРК это румба. Вбиваем в гугл название клуба и этого танца – и выясняем, что в 2002-м миру была представлена песня «Rumba de Barcelona». Один из самых залайканых комментариев под видео с этой композицией в YouTube начинается со слова «Роналдиньо», в других упоминаются Месси и прочие легенды каталонской команды. Но сколько же может быть этих «совпадений»!

Традиционная одежда – яркие ткани и рубашки

Левандовский в последний сезон команды с Хави часто появлялся на публике в молодежных нарядах. Кунде – вообще один из главных модников современного футбола. Ямаль одевается ярко, любит украшения. Вот такая «Барселона» не могла выбрать своим спонсором страну, где культивируется сдержанность в самовыражении через одежду. ДР Конго подходит прекрасно, потому что в этом вопросе ценности обеих сторон соглашения совпадают.

Жюль Кунде

У женщин сложные прически с косами

Выше говорили о костюмах и нарядах – а здесь речь пойдет о прическах. В Демократической Республике одни из самых популярных среди женщин – с косами. Европа и Каталония более прогрессивны, поэтому здесь такие носят и мужчины, в частности топ-футболисты «Барселоны». Можно снова вспомнить Кунде, но амбассадором такого варианта прически является Рафинья, один из главных претендентов на Золотой мяч. Снова между Конго и испанским клубом «мэтч».

Ключевые ресурсы для экономики — золото, алмазы и медь

Самый простой способ заработать – продавать именно ресурсы, а не изделия или услуги. Таким же путем идет и «Барселона», которая ищет все новые «рычаги» (вы же ждали этого слова, да?) и выбирает варианты, которые лежат на поверхности. Вот продала рекламу на стадионе. А теперь на футболках. А где-то между этим пообещала отдать кредит из еще не заработанных денег. В долгосрочной перспективе план плохой. Но сейчас дела обстоят так, что других вариантов нет. Значит, надо продавать золото-рекламу и алмазы-обещания.

Экономика страны страдает от коррупции

Из-за этого ДР Конго не может развиваться. Скандалы регулярные. То же самое с «Барселоной»: новость со словом «коррупция» и упоминанием каталонского коллектива внутри появляется каждый год, иногда – по несколько раз. То что-то с судьями, то с руководством лиги, то еще с чем-то. «Барселону» не могут как следует поймать с поличным, но такого рода репутация команды явно не помогает ей быстрее развиваться. И чтобы хоть немного форсировать процесс, каталонцы подписывают спонсорский контракт со страной, которая погрязла в коррупции.

Ну что ж, они действительно нашли друг друга.

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статьи эксклюзив Барселона
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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