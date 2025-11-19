Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 06:15 |
1190
0

Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?

Эрлинг Холанд возглавил список голеадоров отборочного этапа в зоне УЕФА

19 ноября 2025, 06:15 |
1190
0
Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

25-летний форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиров квалификации чемпионата мира 2026.

Холанд в отборочном этапе провел все восемь поединков в футболе национальной команды и забил 16 голов, а также отдал два ассиста. Норвегия во многом благодаря Холанду выиграла группу I с 24 очками из 24 возможных, обойдя Италию, и впервые с 1998 года вышла на мундиаль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второе место в списке бомбардиров делят сразу трое форвардов: Мемфис Депай (Нидерланды), Марко Арнаутович (Австрия) и Гарри Кейн (Англия). У них троих по восемь забитых мячей. Больше ассистов у Депая – четыре, у Арнаутовича – один, у Кейна – ноль.

Следом идут четыре игрока, в активе которых по 6 голов: Микель Оярсабаль (Испания), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Андрей Крамарич (Хорватия), Микель Мерино (Испания).

Из игроков сборной Украины больше всех голов и Алексея Гуцуляка и Руслана Малиновского – по три мяча.

Лучшие бомбардиры квалификации ЧМ-2026 (зона Европы)

По теме:
Мысли о Жоте не покидали: признание Робертсона после матча
Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура
Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Мемфис Депай Эрлинг Холанд Марко Арнаутович Гарри Кейн Микель Оярсабаль Кевин Де Брюйне Андрей Крамарич Микель Мерино Алексей Гуцуляк Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу бомбардиры лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 11:47 6
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18 ноября 2025, 07:55 1
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре

Христич рассказал о ситуации

«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Футбол | 18.11.2025, 16:35
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»
Футбол | 19.11.2025, 06:50
Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»
Хаби АЛОНСО: «Лунину нужно понять одну вещь»
Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Футбол | 18.11.2025, 23:42
Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
17.11.2025, 14:51 8
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
17.11.2025, 00:01 6
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
17.11.2025, 04:52 12
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем