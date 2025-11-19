Наклепал 16 голов: кто стал лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-26 в Европе?

25-летний форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиров квалификации чемпионата мира 2026.

Холанд в отборочном этапе провел все восемь поединков в футболе национальной команды и забил 16 голов, а также отдал два ассиста. Норвегия во многом благодаря Холанду выиграла группу I с 24 очками из 24 возможных, обойдя Италию, и впервые с 1998 года вышла на мундиаль.

Второе место в списке бомбардиров делят сразу трое форвардов: Мемфис Депай (Нидерланды), Марко Арнаутович (Австрия) и Гарри Кейн (Англия). У них троих по восемь забитых мячей. Больше ассистов у Депая – четыре, у Арнаутовича – один, у Кейна – ноль.

Следом идут четыре игрока, в активе которых по 6 голов: Микель Оярсабаль (Испания), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Андрей Крамарич (Хорватия), Микель Мерино (Испания).

Из игроков сборной Украины больше всех голов и Алексея Гуцуляка и Руслана Малиновского – по три мяча.

Лучшие бомбардиры квалификации ЧМ-2026 (зона Европы)