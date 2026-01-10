Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат забил 5-й гол в испанской Ла Лиге.

Произошло это в матче 19-го тура, в котором Жирона принимает Осасуну.

По количеству голов среди украинцев в Ла Лиге Ванат догнал Артема Кравца (3-е место), который в свое время забил такое же количество голов за Гранаду.

Большее количество голов в чемпионате Испании забили только Артем Довбик (24) и Виктор Цыганков (17).

Голы украинцев в Ла Лиге

24 – Артем Довбик (Жирона)

17 – Виктор Цыганков (Жирона)

5 – Артем Кравец (Гранада)

5 – Владислав Ванат (Жирона)

4 – Евгений Коноплянка (Севилья)

3 – Роман Яремчук (Валенсия)

1 – Сергей Погодин (Мерида)

1 – Александр Яковенко (Малага)

Голы украинских футболистов за Жирону

24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)

18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

6 – Владислав Ванат (5 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Владислав Ванат, статистика выступлений за Жирону