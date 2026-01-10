Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев
Вспомним всех украинских футболистов, которые забивали голы в чемпионате Испании
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат забил 5-й гол в испанской Ла Лиге.
Произошло это в матче 19-го тура, в котором Жирона принимает Осасуну.
По количеству голов среди украинцев в Ла Лиге Ванат догнал Артема Кравца (3-е место), который в свое время забил такое же количество голов за Гранаду.
Большее количество голов в чемпионате Испании забили только Артем Довбик (24) и Виктор Цыганков (17).
Голы украинцев в Ла Лиге
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 17 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 5 – Владислав Ванат (Жирона)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
Голы украинских футболистов за Жирону
- 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
- 18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 6 – Владислав Ванат (5 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
Владислав Ванат, статистика выступлений за Жирону
- 18 матчей (16 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
- 6 голов (5 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 1 ассист (1 – Кубок Испании)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный поединок тура пройдет 11 января
Украинского полузащитника активно критикуют за поражение от Браги