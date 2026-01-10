Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев
Испания
Ванат забил 5-й гол в Ла Лиге. Это третий результат среди всех украинцев

Вспомним всех украинских футболистов, которые забивали голы в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат забил 5-й гол в испанской Ла Лиге.

Произошло это в матче 19-го тура, в котором Жирона принимает Осасуну.

По количеству голов среди украинцев в Ла Лиге Ванат догнал Артема Кравца (3-е место), который в свое время забил такое же количество голов за Гранаду.

Большее количество голов в чемпионате Испании забили только Артем Довбик (24) и Виктор Цыганков (17).

Голы украинцев в Ла Лиге

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 17 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 5 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)

Голы украинских футболистов за Жирону

  • 24 – Артем Довбик (24 – Ла Лига)
  • 18 – Виктор Цыганков (17 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 6 – Владислав Ванат (5 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

Владислав Ванат, статистика выступлений за Жирону

  • 18 матчей (16 – Ла Лига, 2 – Кубок Испании)
  • 6 голов (5 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 1 ассист (1 – Кубок Испании)
Справились без Довбика. Рома выиграла и поднялась в топ-3 Серии A
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
