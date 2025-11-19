Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триумф Шотландии: эмоциональная реакция Кларка после победы над Данией
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 05:17 | Обновлено 19 ноября 2025, 05:19
230
0

Триумф Шотландии: эмоциональная реакция Кларка после победы над Данией

Британцы вышли на чемпионат мира

19 ноября 2025, 05:17 | Обновлено 19 ноября 2025, 05:19
230
0
Триумф Шотландии: эмоциональная реакция Кларка после победы над Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился эмоциями после победы над Данией (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«У нас фантастическая команда! Невероятно! Я говорил это с самого начала. Мне потребовался год, может быть, полтора года, чтобы найти оптимальный путь для команды. Я выбрал правильный путь и могу похвалить себя за это», — сказал Кларк.

В шести матчах сборная Шотландии набрала 13 очков и заняла первое место в группе C, обеспечив себе прямое попадание на чемпионат мира 2026 года.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура
Впервые в истории: сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира
Игрок сборной Германии наказан за незаконное хранение оружия
ЧМ-2026 по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Дании по футболу Стив Кларк
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Футбол | 18 ноября 2025, 23:42 7
Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии
Австрия вышла на ЧМ, спасшись против Боснии. Сан-Марино забил Румынии

Состоялись два матча отбора на мундиаль

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18 ноября 2025, 08:55 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»

Функционер готовит для болельщиков бокса сюрприз

ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Футбол | 18.11.2025, 06:42
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Футбол | 19.11.2025, 03:39
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 18.11.2025, 17:47
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
17.11.2025, 04:52 11
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 14
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
17.11.2025, 00:01 6
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем