ОПРОС. Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины?

Сборную Украины ожидает жеребьевка плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2026.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф.

Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:

Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Предлагаем принять участие в опросе:

⚽️ Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026?