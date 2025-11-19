ОПРОС. Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины?
Есть 4 варианта соперников в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ
Сборную Украины ожидает жеребьевка плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2026.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.
Команда Сергея Реброва попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф.
Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:
- Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
Предлагаем принять участие в опросе:
⚽️ Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026?
Опрос
Выберите до 3 вариантов ответа
