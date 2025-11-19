Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОПРОС. Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины?
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 01:29 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:34
360
0

ОПРОС. Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины?

Есть 4 варианта соперников в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ

19 ноября 2025, 01:29 | Обновлено 19 ноября 2025, 01:34
360
0
ОПРОС. Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборную Украины ожидает жеребьевка плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2026.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА пройдет в Цюрихе 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф.

Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф – из корзины 4:

  • Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Предлагаем принять участие в опросе:

⚽️ Какую команду вы хотели бы видеть в соперниках сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026?

Опрос

Проголосовало 687
Какую команду вы хотели бы видеть ⚽️ в соперниках сборной Украины в полуфинале плей-офф квалификации 🏆 чемпионата мира 2026 (можно выбрать несколько вариантов)

Выберите до 3 вариантов ответа

Результаты
По теме:
Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов
Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд
Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов
ЧМ-2026 по футболу опросы сборная Украины по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Румынии по футболу сборная Швеции по футболу сборная Северной Македонии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 18 ноября 2025, 18:46 9
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
Футбол | 19 ноября 2025, 01:50 0
Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов
Шотландия – Дания – 4:2. Шедевр Мактоминея, кто забил с центра? Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе С

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18.11.2025, 10:47
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
17.11.2025, 07:20 11
Футбол
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
17.11.2025, 04:52 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 17
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем