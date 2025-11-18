Зидан хочет возглавить только одну команду. Но контракт пока не подписал

Французский футболист и тренер Зинедин Зидан вскоре может вернуться к тренерской работе.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Зидан остается главным кандидатом на пост следующего тренера сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года.

Пока никакого соглашения не подписано: Зидан уважает действующего тренера Дешама, который покинет пост только в конце июля, а федерация пока полностью сосредоточена на подготовке к ЧМ 2026.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.