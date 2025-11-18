Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Зидан хочет возглавить только одну команду. Но контракт пока не подписал

Зизу фаворит на место тренера сборной Франции

18 ноября 2025, 22:22 |
1076
0
Зидан хочет возглавить только одну команду. Но контракт пока не подписал
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский футболист и тренер Зинедин Зидан вскоре может вернуться к тренерской работе.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Зидан остается главным кандидатом на пост следующего тренера сборной Франции после завершения чемпионата мира 2026 года.

Пока никакого соглашения не подписано: Зидан уважает действующего тренера Дешама, который покинет пост только в конце июля, а федерация пока полностью сосредоточена на подготовке к ЧМ 2026.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
