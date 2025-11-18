Кантона назвал лучшего игрока в истории. Это не Месси и не Роналду

Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона назвал лучшего игрока в истории футбола:

«Марадона всегда будет величайшим. Он выиграл Кубок мира в 1986 году и проиграл финал в 1990 году, а в 1994 году он мог бы выиграть его снова, если бы не был дисквалифицирован.

Главное отличие между Пеле и Марадоной заключается в том, что Марадона не был окружен великими игроками. Ему пришлось нести всю команду на своих плечах. Без Марадоны Аргентина не выиграла бы Кубок мира, но я думаю, что Бразилия могла бы обойтись без Пеле».

