Кантона назвал лучшего игрока в истории. Это не Месси и не Роналду
Легендарный француз выделил Диего Марадону
Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона назвал лучшего игрока в истории футбола:
«Марадона всегда будет величайшим. Он выиграл Кубок мира в 1986 году и проиграл финал в 1990 году, а в 1994 году он мог бы выиграть его снова, если бы не был дисквалифицирован.
Главное отличие между Пеле и Марадоной заключается в том, что Марадона не был окружен великими игроками. Ему пришлось нести всю команду на своих плечах. Без Марадоны Аргентина не выиграла бы Кубок мира, но я думаю, что Бразилия могла бы обойтись без Пеле».
Ранее Эрик Кантона вспомнил инцидент с фанатом «Кристал Пэлас».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лиссабонцы отказались продавать украинца
СМИ отметило проблемы украинца