Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кантона назвал лучшего игрока в истории. Это не Месси и не Роналду
Другие новости
18 ноября 2025, 22:03 |
923
1

Кантона назвал лучшего игрока в истории. Это не Месси и не Роналду

Легендарный француз выделил Диего Марадону

18 ноября 2025, 22:03 |
923
1 Comments
Кантона назвал лучшего игрока в истории. Это не Месси и не Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона и Диего Марадона

Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона назвал лучшего игрока в истории футбола:

«Марадона всегда будет величайшим. Он выиграл Кубок мира в 1986 году и проиграл финал в 1990 году, а в 1994 году он мог бы выиграть его снова, если бы не был дисквалифицирован.

Главное отличие между Пеле и Марадоной заключается в том, что Марадона не был окружен великими игроками. Ему пришлось нести всю команду на своих плечах. Без Марадоны Аргентина не выиграла бы Кубок мира, но я думаю, что Бразилия могла бы обойтись без Пеле».

Ранее Эрик Кантона вспомнил инцидент с фанатом «Кристал Пэлас».

По теме:
Эрик КАНТОНА: «Я бы мог забивать 60 голов за сезон»
Эрик КАНТОНА: «Я бы с удовольствием врезал ему еще сильнее»
ФОТО. В Аргентине выпустили монету с изображением топ-гола Марадоны
Диего Марадона Эрик Кантона
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18 ноября 2025, 08:13 9
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 18:45 11
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины

СМИ отметило проблемы украинца

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18.11.2025, 08:55
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану
Футбол | 18.11.2025, 23:00
Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану
Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Золоті слова!!!! Тому і я завжди говорю, що Пеле має йти четвертим у списку після Марадонни, Мессі і Роналду....
Ответить
0
Популярные новости
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 72
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
17.11.2025, 04:52 11
Футбол
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем