Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ЛУНИН: «Это непрофессионализм. Они пытаются очернить мое имя»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 18:53 | Обновлено 18 ноября 2025, 19:05
Украинский голкипер Реала призвал журналистов проверять информацию

Instagram. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в посте в соцсетях акцентировал внимание на непрофессионализме журналистов, которые писали недостоверную информацию об его отказе выступать за сборную Украины:

«В последнее время распространяют не то что ложную, а просто выдуманную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины.

Я не могу молчать, особенно когда пытаются запятнать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.

Прежде чем распространять любую информацию, уважаемые журналисты, убедитесь в ее правдивости. Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость – представлять цвета нашей страны.

Статьи, которые были опубликованы, – это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают такого рода публикации или заявления, – это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности».

сборная Украины по футболу чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин журналисты ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: Instagram
_ Moore
А нащо повторювати інфу  «Я не можу мовчати»  від  18 листопада 2025, 16:35 ????
Ответить
0
GloryUkraine
Зараз я поступаюся Трубіну, Різнику та Волинцю і через це мене не викликають. Так мав закінчити свою заяву Лунін.
Ответить
-2
