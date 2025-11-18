Андрей ЛУНИН: «Это непрофессионализм. Они пытаются очернить мое имя»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в посте в соцсетях акцентировал внимание на непрофессионализме журналистов, которые писали недостоверную информацию об его отказе выступать за сборную Украины:

«В последнее время распространяют не то что ложную, а просто выдуманную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины.

Я не могу молчать, особенно когда пытаются запятнать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.

Прежде чем распространять любую информацию, уважаемые журналисты, убедитесь в ее правдивости. Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость – представлять цвета нашей страны.

Статьи, которые были опубликованы, – это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают такого рода публикации или заявления, – это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности».