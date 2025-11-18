Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера находится в топ-5 игроков АПЛ по интересному показателю
Англия
18 ноября 2025, 16:38 | Обновлено 18 ноября 2025, 16:39
169
0

Экс-игрок Шахтера находится в топ-5 игроков АПЛ по интересному показателю

Речь в данном случае идет об ожидаемых ассистах

18 ноября 2025, 16:38 | Обновлено 18 ноября 2025, 16:39
169
0
Экс-игрок Шахтера находится в топ-5 игроков АПЛ по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок Шахтера, а ныне футболист Фулхэма Кевин входит сейчас в топ-5 игроков АПЛ по показателю ожидаемых ассистов за 90 мин, по данным DataMB.

В активе бразильца показатель 0.28, только у двух игроков Премьер-лиги он выше: у Эстевао он равен 0.45, у Дэвида Брукса – 0.30. Также Эстевао лидирует в другом интересном рейтинге.

Количество ожидаемых ассистов (хА) игроками АПЛ в сезоне 2025/26

  • 0.45 – Эстевао (Челси)
  • 0.30 – Дэвид Брукс (Борнмут)
  • 0.28 – Уилсон Одобер (Тоттенхэм Хотспур)
  • 0.28 – Кевин (Фулхэм)
  • 0.27 – Букайо Сако (Арсенал)
По теме:
Игрок Шахтера установил и повторил рекорды сезона УПЛ в игре с Полтавой
Федецкий рассказал, почему до сих пор не объявил о завершении карьеры
Ливерпуль продлит контракт с ключевым игроком. Он стоит 90 млн евро
статистика Эстевао Виллиан Кевин (Лопес де Маседо) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм Шахтер Донецк
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17 ноября 2025, 16:38 21
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Жеребьевка финальной стадии пройдет 5 декабря в Вашингтоне

Как выглядит прогнозный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 18 ноября 2025, 14:43 0
Как выглядит прогнозный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Как выглядит прогнозный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Сборная Украины, скорее всего, попадет в третью корзину

Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Футбол | 18.11.2025, 11:40
Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Синдром элитного резервиста. Что происходит с Андреем Луниным
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
18.11.2025, 11:23 13
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем