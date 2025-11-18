Экс-игрок Шахтера находится в топ-5 игроков АПЛ по интересному показателю

Экс-игрок Шахтера, а ныне футболист Фулхэма Кевин входит сейчас в топ-5 игроков АПЛ по показателю ожидаемых ассистов за 90 мин, по данным DataMB.

В активе бразильца показатель 0.28, только у двух игроков Премьер-лиги он выше: у Эстевао он равен 0.45, у Дэвида Брукса – 0.30. Также Эстевао лидирует в другом интересном рейтинге.

Количество ожидаемых ассистов (хА) игроками АПЛ в сезоне 2025/26

0.45 – Эстевао (Челси)

0.30 – Дэвид Брукс (Борнмут)

0.28 – Уилсон Одобер (Тоттенхэм Хотспур)

0.28 – Кевин (Фулхэм)

0.27 – Букайо Сако (Арсенал)