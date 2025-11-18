Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Челси является лучшим бомбардиром Бразилии под руководством Анчелотти
Бразилия
18 ноября 2025, 09:53 | Обновлено 18 ноября 2025, 09:54
364
0

Игрок Челси является лучшим бомбардиром Бразилии под руководством Анчелотти

Кто успел отличиться голами за бразильскую сборную после того, как итальянец возглавил команду?

18 ноября 2025, 09:53 | Обновлено 18 ноября 2025, 09:54
364
0
Игрок Челси является лучшим бомбардиром Бразилии под руководством Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

18-летний нападающий Челси Эстевао забил больше всех за сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти.

В активе игрока лондонцев 4 из 13 голов сборной, начиная с июня этого года.

Эстевао отмечался голами в матчах против Чили, Южной Кореи (дважды) и Сенегала.

Отметим также, что по 2 гола за бразильцев за этот период забили игроки Реала Родриго и Винисиус Жуниор, ранее тренировавшийся Карло Анчелотти во главе королевского клуба.

Напомним, 18 ноября Бразилия сыграет товарищеский поединок против сборной Туниса.

Лучшие бомбардиры сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти

  • 4 – Эстевао (Челси)
  • 2 – Родриго (Реал)
  • 2 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 1 – Пауло Энрике (Васко да Гама)
  • 1 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
  • 1 – Лукас Пакета (Вест Хэм Юнайтед)
  • 1 – Казэмиро (Манчестер Юнайтед)
  • 1 – Бруно Гимараеш (Ньюкасл Юнайтед)
По теме:
АНЧЕЛОТТИ: «Он невероятно талантлив. В нем много магии»
Арсенал в тревоге: лидер канониров получил травму в сборной Бразилии
Бразилия победила Сенегал, а Мендоса помог Венесуэле обыграть Австралию
сборная Бразилии по футболу Эстевао Виллиан статистика Карло Анчелотти
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полузащитник сборной Украины: «Боремся до конца. За страну. За наших людей»
Футбол | 18 ноября 2025, 09:33 0
Полузащитник сборной Украины: «Боремся до конца. За страну. За наших людей»
Полузащитник сборной Украины: «Боремся до конца. За страну. За наших людей»

Егор Назарина обратился к фанатам

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18 ноября 2025, 08:13 6
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Футбол | 17.11.2025, 14:51
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией
Футбол | 18.11.2025, 04:22
Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией
Сабо назвал игрока Украины, который его разочаровал в матче с Исландией
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 70
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 14
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем