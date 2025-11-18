Игрок Челси является лучшим бомбардиром Бразилии под руководством Анчелотти

18-летний нападающий Челси Эстевао забил больше всех за сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти.

В активе игрока лондонцев 4 из 13 голов сборной, начиная с июня этого года.

Эстевао отмечался голами в матчах против Чили, Южной Кореи (дважды) и Сенегала.

Отметим также, что по 2 гола за бразильцев за этот период забили игроки Реала Родриго и Винисиус Жуниор, ранее тренировавшийся Карло Анчелотти во главе королевского клуба.

Напомним, 18 ноября Бразилия сыграет товарищеский поединок против сборной Туниса.

Лучшие бомбардиры сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти