Игрок Челси является лучшим бомбардиром Бразилии под руководством Анчелотти
Кто успел отличиться голами за бразильскую сборную после того, как итальянец возглавил команду?
18-летний нападающий Челси Эстевао забил больше всех за сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти.
В активе игрока лондонцев 4 из 13 голов сборной, начиная с июня этого года.
Эстевао отмечался голами в матчах против Чили, Южной Кореи (дважды) и Сенегала.
Отметим также, что по 2 гола за бразильцев за этот период забили игроки Реала Родриго и Винисиус Жуниор, ранее тренировавшийся Карло Анчелотти во главе королевского клуба.
Напомним, 18 ноября Бразилия сыграет товарищеский поединок против сборной Туниса.
Лучшие бомбардиры сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти
- 4 – Эстевао (Челси)
- 2 – Родриго (Реал)
- 2 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 1 – Пауло Энрике (Васко да Гама)
- 1 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
- 1 – Лукас Пакета (Вест Хэм Юнайтед)
- 1 – Казэмиро (Манчестер Юнайтед)
- 1 – Бруно Гимараеш (Ньюкасл Юнайтед)
