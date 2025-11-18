Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Австрия
18.11.2025 21:45 - : -
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 15:22 | Обновлено 18 ноября 2025, 16:12
458
0

Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Поединок состоится 18 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

18 ноября 2025, 15:22 | Обновлено 18 ноября 2025, 16:12
458
0
Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября на Эрнст Хаппель пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Австрии встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Команда сейчас вырастила сильное поколение. Так что никто не удивляется уже тому, что она играет стабильно на Евро, причем выходя там в плей-офф. И пыталась пробиться в дивизион А Лиги Наций. Правда, став вторыми в своей группе в основном раунде, потом в марте футболисты без особенных вариантов уступили Сербии в плей-аут - 1:1 дома, 0:2 на выезде.

Несмотря на весеннюю неудачу, в нынешней группе сборная воспринималась как фаворит и явно нацеливалась, впервые в этом веке, выйти на чемпионат мира. Долгое время там только выигрывали, но закрыть вопрос уже в октябре не получилось - уступили в Румынии. Сейчас на Кипре обошлись снова без каких-либо сенсаций. За счет дубля Арнаутовича, что отметился в каждом из таймов, оформили уверенную победу 2:0.

Босния и Герцеговина

Сборная только раз сыграла за всю историю на большом турнире - пробилась на мундуаль в Бразилии. И очень много раз вылетала в стыковых поединках. Так было, кстати, и в прошлом году, когда, открыв счет, безвольно уступили 1:2 дома украинцам.

Казалось, что сейчас у Джеко и компании хорошие шансы на успех, все-таки они попали в группу без грандов. Еще и начали с победы над потенциальным конкурентом, Румынией. Но потом были осечки, и ладно уступить австрийцам (хотя дома ждали большего), так ведь за этим последовали 2:2 со скромным Кипром. В прошлом туре с румынами, пропустив первыми и проиграв первый тайм, в итоге оформили 3:1. Это гарантировало второе место, более того, остаются шансы на итоговое лидерство - но только в случае победы на поле фаворита.

Статистика личных встреч

Всего было шесть матчей между соседями. Австрийцы выиграли два при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают принимающую команду явным фаворитом пары. Сопернику нужно рисковать, и этим воспользуются - ставим на австрийцев с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,07).

Прогноз Sport.ua
Австрия
18 ноября 2025 -
21:45
Босния и Герцеговина
Фора Австрии (-1.5) 2.07 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Помешать Швейцарии взять путевку на ЧМ может лишь поражение 0:6 от Косова
Шотландия – Дания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Австрии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду
Футбол | 18 ноября 2025, 14:33 0
Источник: Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду
Источник: Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду

Президент США ждет визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 10:47 12
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18.11.2025, 11:47
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
17.11.2025, 16:38 21
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
18.11.2025, 11:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем