18 ноября на Эрнст Хаппель пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Австрии встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Команда сейчас вырастила сильное поколение. Так что никто не удивляется уже тому, что она играет стабильно на Евро, причем выходя там в плей-офф. И пыталась пробиться в дивизион А Лиги Наций. Правда, став вторыми в своей группе в основном раунде, потом в марте футболисты без особенных вариантов уступили Сербии в плей-аут - 1:1 дома, 0:2 на выезде.

Несмотря на весеннюю неудачу, в нынешней группе сборная воспринималась как фаворит и явно нацеливалась, впервые в этом веке, выйти на чемпионат мира. Долгое время там только выигрывали, но закрыть вопрос уже в октябре не получилось - уступили в Румынии. Сейчас на Кипре обошлись снова без каких-либо сенсаций. За счет дубля Арнаутовича, что отметился в каждом из таймов, оформили уверенную победу 2:0.

Босния и Герцеговина

Сборная только раз сыграла за всю историю на большом турнире - пробилась на мундуаль в Бразилии. И очень много раз вылетала в стыковых поединках. Так было, кстати, и в прошлом году, когда, открыв счет, безвольно уступили 1:2 дома украинцам.

Казалось, что сейчас у Джеко и компании хорошие шансы на успех, все-таки они попали в группу без грандов. Еще и начали с победы над потенциальным конкурентом, Румынией. Но потом были осечки, и ладно уступить австрийцам (хотя дома ждали большего), так ведь за этим последовали 2:2 со скромным Кипром. В прошлом туре с румынами, пропустив первыми и проиграв первый тайм, в итоге оформили 3:1. Это гарантировало второе место, более того, остаются шансы на итоговое лидерство - но только в случае победы на поле фаворита.

Статистика личных встреч

Всего было шесть матчей между соседями. Австрийцы выиграли два при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают принимающую команду явным фаворитом пары. Сопернику нужно рисковать, и этим воспользуются - ставим на австрийцев с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,07).