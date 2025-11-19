Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе H
18 ноября сборная Австрии сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины и квалифицировалась на чемпионат мира 2026.
Австрийцы заняли первое место в группе H – для этого в матче с БиГ они не должны были потерпеть поражение.
Марко Арнаутович и компания справились с этими заданием – после пропущенного на 12-й минуте Австрии удалось сравнять на 77-й и свести встречу к мировой (1:1).
Австрия с 19 очками возглавила группу H, а Босния с 17 пунктами стала второй и весной сыграет в плей-офф отбора ЧМ.
Такой результат матча Австрии с БиГ и такой итог группы H позволил сборной Украины попасть в первую корзину при жеребьевки плей-оф квалификации мундиаля. Если бы австрийцы проиграли и стали бы вторыми, то заняли бы место сине-желтых в первой корзине.
Квалификация ЧМ-2026. Группа H, 18 ноября
Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Грегорич, 77 – Табакович, 12
Видеообзор матча
События матча
