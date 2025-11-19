Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Австрия
18.11.2025 21:45 – FT 1 : 1
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира
Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе H

Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1. На радость Украине. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября сборная Австрии сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины и квалифицировалась на чемпионат мира 2026.

Австрийцы заняли первое место в группе H – для этого в матче с БиГ они не должны были потерпеть поражение.

Марко Арнаутович и компания справились с этими заданием – после пропущенного на 12-й минуте Австрии удалось сравнять на 77-й и свести встречу к мировой (1:1).

Австрия с 19 очками возглавила группу H, а Босния с 17 пунктами стала второй и весной сыграет в плей-офф отбора ЧМ.

Такой результат матча Австрии с БиГ и такой итог группы H позволил сборной Украины попасть в первую корзину при жеребьевки плей-оф квалификации мундиаля. Если бы австрийцы проиграли и стали бы вторыми, то заняли бы место сине-желтых в первой корзине.

Квалификация ЧМ-2026. Группа H, 18 ноября

Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Грегорич, 77 – Табакович, 12

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Харис Табакович (Босния и Герцеговина), асcист Амар Мемич.
По теме:
Румыния – Сан-Марино – 7:1. Камбек Луческу после пропущенного. Видео голов
Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд
Болгария – Грузия – 2:1. Провальная квалификация Сакартвело. Видео голов
сборная Австрии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Михаэль Грегорич Харис Табакович
