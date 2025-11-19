Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин узнал от Алонсо новости, когда он наконец будет играть за Реал
Испания
19 ноября 2025, 22:02
Лунин узнал от Алонсо новости, когда он наконец будет играть за Реал

Андрей готовится к Кубку короля

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» Андрей Лунин наконец может получить шанс проявить себя под руководством Хаби Алонсо.

С момента прихода испанского тренера летом украинец провел на поле только 30 минут в контрольном матче против «Тироля» во время предсезонной подготовки. В официальных играх Лунин еще не дебютировал под руководством нового наставника.

По данным Marca, ближайшим шансом для вратаря станет участие в матчах Кубка Испании, однако все будет зависеть от графика матчей «сливочных».

«Реал» начнет выступление в Кубке Испании с января 2026 года.

Напомним, Лунин выступает за «Реал» с 2018 года и за это время провел 62 матча во всех турнирах. Украинский голкипер продолжает ждать своего нового шанса и готов доказать тренерскому штабу свою готовность.

Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Winner21
Габі, коли я буду грати в цьому сезоні?
 Алонсо:"А ти хто?" 
Ответить
+1
FootFoodBol
На спорт.юа можно узнать, достоверный источник).
Ответить
0
Ігор Сірий
Правильна відповідь - "Коли підеш з Реала" 
Ответить
0
Yeger
Алонсо сказав: ніколи.
Ответить
0
Falko
Так це Хабі Алонсо повідомив Луніну чи Marca своїм читачам?
Одкровення, звичайно, шокуюче ) Та будь-кого з нас спитай, коли, на його думку, гратиме Лунін - відповість, що в Кубку, на ранніх стадіях. Це ж стандарт.
Ответить
-1
