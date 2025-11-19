Лунин узнал от Алонсо новости, когда он наконец будет играть за Реал

Голкипер «Реала» Андрей Лунин наконец может получить шанс проявить себя под руководством Хаби Алонсо.

С момента прихода испанского тренера летом украинец провел на поле только 30 минут в контрольном матче против «Тироля» во время предсезонной подготовки. В официальных играх Лунин еще не дебютировал под руководством нового наставника.

По данным Marca, ближайшим шансом для вратаря станет участие в матчах Кубка Испании, однако все будет зависеть от графика матчей «сливочных».

«Реал» начнет выступление в Кубке Испании с января 2026 года.

Напомним, Лунин выступает за «Реал» с 2018 года и за это время провел 62 матча во всех турнирах. Украинский голкипер продолжает ждать своего нового шанса и готов доказать тренерскому штабу свою готовность.