Лунин узнал от Алонсо новости, когда он наконец будет играть за Реал
Андрей готовится к Кубку короля
Голкипер «Реала» Андрей Лунин наконец может получить шанс проявить себя под руководством Хаби Алонсо.
С момента прихода испанского тренера летом украинец провел на поле только 30 минут в контрольном матче против «Тироля» во время предсезонной подготовки. В официальных играх Лунин еще не дебютировал под руководством нового наставника.
По данным Marca, ближайшим шансом для вратаря станет участие в матчах Кубка Испании, однако все будет зависеть от графика матчей «сливочных».
«Реал» начнет выступление в Кубке Испании с января 2026 года.
Напомним, Лунин выступает за «Реал» с 2018 года и за это время провел 62 матча во всех турнирах. Украинский голкипер продолжает ждать своего нового шанса и готов доказать тренерскому штабу свою готовность.
Алонсо:"А ти хто?"
Одкровення, звичайно, шокуюче ) Та будь-кого з нас спитай, коли, на його думку, гратиме Лунін - відповість, що в Кубку, на ранніх стадіях. Це ж стандарт.