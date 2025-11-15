Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение

Итальянская «Парма» срочно ищет нового голкипера после серьезной травмы Зайона Сузуки, и одним из главных кандидатов стал вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

По сообщениям испанских СМИ, клуб из Серии А обратился к «Реалу» с официальным предложением об аренде украинца на вторую часть сезона.

Однако мадридцы мгновенно отреагировали: Лунин никуда не поедет. В клубе подчеркивают, что Лунин остается ключевой резервной опцией на случай проблем у Тибо Куртуа. Даже несмотря на то, что Андрей сейчас не получает много игрового времени, в Мадриде не сомневаются: Хаби Алонсо может нуждаться в нем в любой момент.

«Парма» надеялась изменить позицию «сливочных».

В то же время в «Реале» признают: единственным возможным уходом зимой может стать Эндрик, который после травмы так и не получил шансов и рассматривает аренду.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва