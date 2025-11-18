Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Войтиховский сам решает свою судьбу»

В поединке 16-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 1:4 проиграл «Левому Берегу». Александр Чижевский проанализировал поражение своей команды, а также прокомментировал возможный уход из «Агробизнеса» Максима Войтиховского.

«Не удалось из-за того, что совершили ошибки и от этого получили два мяча. Команда Левый Берег сработала на классе. 4:1 – это большой счет в плане игры. Не хватает нам где-то агрессии в линии атаки. Войтиховского перекрыли. Мы прекрасно понимаем, что команда разбирает, как против него действовать. Потому и поменяли его после первого тайма. Нам также нужно быть готовыми, что если Войтиховский уйдет, с кем мы будем дальше двигаться. Понятно, что неприятно с таким счетом проигрывать, но это футбол. Никуда от этого не деться. Надо сделать правильные выводы двигаться дальше.

После перерыва Левый Берег уже играл по счету и если бы инициатива была на нашей стороне. Мы контролировали игру, но мы снова получили два мяча. Это класс команды, которую нас поймали на контратаке, два мяча хороших забили. У нас не хватает агрессии. Ее потому, что рассчитывать только на Войтиховского мы не имеем права. Должны работать и фланги, и тот, кто играет в паре с Войтиховским. Осталось два тура, будем сейчас по максимуму готовиться. Надо будет искать замену Войтиховскому, если он уйдет от нас. Не может строиться игра только на Войтиховском, и мы не будем подстраиваться под него. Он сейчас лучший бомбардир, но другие футболисты должны брать на себя роль ведущих. Куда он идет, я не знаю, потому что этот футболист сам решает свою судьбу. Но мы будем только поблагодарим его и пожелаем всего лучшего, если он уйдет от нас», – сказал Александр Чижевский.