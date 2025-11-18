Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Чемпионат мира
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»

Известный экс-футболист – о вратарях главной команды страны

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высказался о вратарской позиции в сборной Украины и похвалил Анатолия Трубина за матч против Исландии.

«Другие вратари уже могут даже не ездить в национальную команду, как это уже делает Лунин.

Я вообще не знаю, как можно потянуть этот удар, а Трубин еще и сумел выбить мяч! Для меня он «Лев матча» однозначно. Если бы не Трубин, нам была бы срака!», – сказал Леоненко.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Виктор Леоненко Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
