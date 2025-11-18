Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Известный экс-футболист – о вратарях главной команды страны
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высказался о вратарской позиции в сборной Украины и похвалил Анатолия Трубина за матч против Исландии.
«Другие вратари уже могут даже не ездить в национальную команду, как это уже делает Лунин.
Я вообще не знаю, как можно потянуть этот удар, а Трубин еще и сумел выбить мяч! Для меня он «Лев матча» однозначно. Если бы не Трубин, нам была бы срака!», – сказал Леоненко.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
