  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы попробуем хорошо выступить на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 10:40 |
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы попробуем хорошо выступить на ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Словакией

УЕФА. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над национальной командой Словакии (6:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Это очень приятное чувство, и настроение в раздевалке сейчас также очень хорошее. Это было заслужено – блестящая игра нашей команды, с большим давлением. Даже в первые десять минут я чувствовал, что мы можем забить гол. Возможно, это заняло немного много времени, но потом мы забили великолепные голы.

Наш контрпрессинг был действительно хорошим. Мы допустили только один шанс, и Оливер Бауманн спас нас в важный момент. Такие выходы один на один могут быть немного сложными, но это был, по крайней мере, единственный шанс для Словакии. Я счастлив, потому что команда была действительно хорошей.

Сейчас нелегко, потому что у нас будет четырехмесячный перерыв. Мы снова увидимся в марте. Но мы всегда на связи с клубами, у нас есть много хороших тренеров в клубах, и они также очень заинтересованы в том, чтобы проводить хорошие матчи и поддерживать игроков в хорошей форме. Когда мы снова встретимся в марте, мы должны думать о сегодняшнем дне и о том, что возможно.

Настроение в команде хорошее, и мы хорошо ладим. Мы работаем друг для друга. Я думаю, что мы снова на правильном пути. В марте мы сможем готовиться свободно и без давления, потому что не будем играть в плей-офф. Тогда мы сможем хорошо подготовиться к чемпионату мира. Надеюсь, что все травмированные сейчас игроки выздоровеют к марту и у нас будет полный состав. Мы подготовимся и постараемся провести хороший турнир».

сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция Юлиан Нагельсманн
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
