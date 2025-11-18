Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник сборной Украины: «Боремся до конца. За страну. За наших людей»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 09:33 |
Егор Назарина обратился к фанатам

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Полузащитник национальной сборной Украины Егор Назарина поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Исландией в отборе на ЧМ-2026.

«Рад снова выйти на поле в футболке сборной – это всегда особенная гордость и невероятные эмоции. Рад, что мы прошли дальше, но впереди еще один важный шаг.

Шаг к нашей большой общей мечте – выходу на чемпионат мира. Боремся до конца. За страну. За наших людей. За Украину», – написал Назарина.

Национальная сборная Украины квалифицировалась в плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года. В решающем матче группового этапа подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (2:0).

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Егор Назарина
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
