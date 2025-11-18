Полузащитник сборной Украины: «Боремся до конца. За страну. За наших людей»

Полузащитник национальной сборной Украины Егор Назарина поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Исландией в отборе на ЧМ-2026.

«Рад снова выйти на поле в футболке сборной – это всегда особенная гордость и невероятные эмоции. Рад, что мы прошли дальше, но впереди еще один важный шаг.

Шаг к нашей большой общей мечте – выходу на чемпионат мира. Боремся до конца. За страну. За наших людей. За Украину», – написал Назарина.

Национальная сборная Украины квалифицировалась в плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года. В решающем матче группового этапа подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (2:0).