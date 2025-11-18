Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПЭРРОТТ после хет-трика Венгрии: «Это впервые, когда я заплакал»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 04:48 | Обновлено 18 ноября 2025, 04:49
129
0

В Ирландии Трой стал настоящим героем

Getty Images/Global Images Ukraine. Трой Пэрротт

Нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт поделился эмоциями после сенсационной победы над Венгрией в отборе к ЧМ-2026 (3:2), в которой он оформил хет-трик и забил решающий гол на 96-й минуте.

«Сколько раз я пересматривал этот момент? Примерно 500 раз – каждый раз, как беру телефон, он снова перед глазами».

«Даже вчера, когда лег спать, я не мог уснуть, прокручивая эпизод снова и снова.

Обычно я не особо эмоциональный человек, но это впервые за многие годы, когда я заплакал. Я могу пытаться описать свои ощущения, но раньше никогда не чувствовал ничего подобного.

Я забивал и раньше, но ни один мяч не был настолько важным, как мой последний против Венгрии. Наша страна пережила много разочарований и нечасто давала фанатам повод для радости, поэтому эти слезы были слезами счастья», – рассказал Пэрротт.

В Ирландии Пэрротт стал настоящим героем. Помимо яркого матча с Венгрией, он сделал дубль в предыдущей игре, принеся своей сборной победу над Португалией (2:0).

Трой Пэрротт сборная Ирландии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
