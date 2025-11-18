Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
Еще 5 участников чемпионата мира будут определены 18 ноября
Сборные Нидерланды и Германии вышли в финальный раунд чемпионата мира 2026.
17 ноября состоялись 6 матчей квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе A Германия уничтожила надежды Словакии (6:0) и заняла первую позицию (15 баллов). Словакия (12 пунктов) будет играть в плей-офф.
В группе G Нидерланды разгромили Литву (4:0) и вышли на ЧМ с первого места (20 очков). Польша стала второй (17 пунктов) и будет иметь шанс в плей-офф.
Еще 5 участников чемпионата мира будут определены в европейской зоне 18 ноября.
Уже известны 34 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:
- Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика
- Европа (7/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды
- Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
- Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
- Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар
- Океания (1/1): Новая Зеландия
- КОНКАКАФ (0/3)
- Межконтинентальный плей-офф (0/2)
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
21:45. Мальта – Польша – 2:3
Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85
21:45. Нидерланды – Литва – 4:0
Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62
21:45. Германия – Словакия – 6:0
Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79
21:45. Северная Ирландия – Люксембург – 1:0
Гол: Джейми Донли, 44 (пен)
21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0
Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51
21:45. Черногория – Хорватия – 2:3
Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87
Группа A. Турнирная таблица
Группа G. Турнирная таблица
Группа L. Турнирная таблица
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер сборной Украины выразил благодарность
Артем пропустил матч из-за травмы