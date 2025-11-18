Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026

Сборные Нидерланды и Германии вышли в финальный раунд чемпионата мира 2026.

17 ноября состоялись 6 матчей квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе A Германия уничтожила надежды Словакии (6:0) и заняла первую позицию (15 баллов). Словакия (12 пунктов) будет играть в плей-офф.

В группе G Нидерланды разгромили Литву (4:0) и вышли на ЧМ с первого места (20 очков). Польша стала второй (17 пунктов) и будет иметь шанс в плей-офф.

Еще 5 участников чемпионата мира будут определены в европейской зоне 18 ноября.

Уже известны 34 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

Хозяева (3/3): США, Канада, Мексика

Европа (7/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Океания (1/1): Новая Зеландия

КОНКАКАФ (0/3)

Межконтинентальный плей-офф (0/2)

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Мальта – Польша – 2:3

Голы: Кардона, 36, Теума, 68 (пен) – Левандовски, 32, Вшолек, 59, Зелиньски, 85

21:45. Нидерланды – Литва – 4:0

Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен), Симонс, 50, Мален, 62

21:45. Германия – Словакия – 6:0

Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79

21:45. Северная Ирландия – Люксембург – 1:0

Гол: Джейми Донли, 44 (пен)

21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0

Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

21:45. Черногория – Хорватия – 2:3

Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен), Якич, 72, Влашич, 87

Читайте также: Сборная Нидерландов забила 4 мяча Литве и вышла в финальный раунд ЧМ

Группа A. Турнирная таблица

Группа G. Турнирная таблица

Группа L. Турнирная таблица

Инфографика