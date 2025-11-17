Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинцы заняли привычное второе место в квалификации ЧМ
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 13:35 | Обновлено 17 ноября 2025, 13:44
Украинцы заняли привычное второе место в квалификации ЧМ

Наша команда впервые забила меньше, чем пропустила

Украинцы заняли привычное второе место в квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Взяв верх над Исландией (2:0), сборная Украины заняла, можно сказать, привычное второе место в группе. Привычное, потому что в предыдущих отборах на «мир» наша национальная дружина финишировала второй в 5 случаях из 7.

В 6 играх команда Сергея Реброва взяла 55,6% очков. Худший результат украинцы имели только в квалификации ЧМ-2022. Но без «достижений» все же не обошлось. Впервые сборная забила меньше, чем пропустила. При этом «рекордным» оказался и показатель пропущенных голов. Причем, как в среднем – 1,83 за игру, так и по абсолюту – 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборная Украины в групповых раундах отборочных турниров чемпионатов мира

Турнир

Тренер

И

В

Н

П

М

О

%

Место

ЧМ-1998

Йожеф САБО

10

6

2

2

10-6

20

66,7

2-е

ЧМ-2002

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

10

4

5

1

13-8

17

56,7

2-е

ЧМ-2006

Олег БЛОХИН

12

7

4

1

18-7

25

69,4

1-е

ЧМ-2010

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

10

6

3

1

21-6

21

70,0

2-е

ЧМ-2014

Олег БЛОХИН, Андрей БАЛЬ,

10

6

3

1

28-4

21

70,0

2-е

Михаил ФОМЕНКО

ЧМ-2018

Андрей ШЕВЧЕНКО

10

5

2

3

13-9

17

56,7

3-е

ЧМ-2022

Андрей ШЕВЧЕНКО,

8

2

6

0

11-8

12

50,0

2-е

Александр ПЕТРАКОВ

ЧМ-2026

Сергей РЕБРОВ

6

3

1

2

10-11

10

55,6

2-е

По теме:
Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Эксперт: «В перерыве Ребров достучался до игроков сборной»
Эксперт: «Ребров нашел подход к Гуцуляку»
цифры и факты ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
