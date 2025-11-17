Украинцы заняли привычное второе место в квалификации ЧМ
Наша команда впервые забила меньше, чем пропустила
Взяв верх над Исландией (2:0), сборная Украины заняла, можно сказать, привычное второе место в группе. Привычное, потому что в предыдущих отборах на «мир» наша национальная дружина финишировала второй в 5 случаях из 7.
В 6 играх команда Сергея Реброва взяла 55,6% очков. Худший результат украинцы имели только в квалификации ЧМ-2022. Но без «достижений» все же не обошлось. Впервые сборная забила меньше, чем пропустила. При этом «рекордным» оказался и показатель пропущенных голов. Причем, как в среднем – 1,83 за игру, так и по абсолюту – 11.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сборная Украины в групповых раундах отборочных турниров чемпионатов мира
|
Турнир
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Место
|
ЧМ-1998
|
Йожеф САБО
|
10
|
6
|
2
|
2
|
10-6
|
20
|
66,7
|
2-е
|
ЧМ-2002
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
10
|
4
|
5
|
1
|
13-8
|
17
|
56,7
|
2-е
|
ЧМ-2006
|
Олег БЛОХИН
|
12
|
7
|
4
|
1
|
18-7
|
25
|
69,4
|
1-е
|
ЧМ-2010
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
10
|
6
|
3
|
1
|
21-6
|
21
|
70,0
|
2-е
|
ЧМ-2014
|
Олег БЛОХИН, Андрей БАЛЬ,
|
10
|
6
|
3
|
1
|
28-4
|
21
|
70,0
|
2-е
|
|
Михаил ФОМЕНКО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧМ-2018
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
10
|
5
|
2
|
3
|
13-9
|
17
|
56,7
|
3-е
|
ЧМ-2022
|
Андрей ШЕВЧЕНКО,
|
8
|
2
|
6
|
0
|
11-8
|
12
|
50,0
|
2-е
|
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧМ-2026
|
Сергей РЕБРОВ
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-11
|
10
|
55,6
|
2-е
