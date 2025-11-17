Украинцы заняли привычное второе место в квалификации ЧМ

Взяв верх над Исландией (2:0), сборная Украины заняла, можно сказать, привычное второе место в группе. Привычное, потому что в предыдущих отборах на «мир» наша национальная дружина финишировала второй в 5 случаях из 7.

В 6 играх команда Сергея Реброва взяла 55,6% очков. Худший результат украинцы имели только в квалификации ЧМ-2022. Но без «достижений» все же не обошлось. Впервые сборная забила меньше, чем пропустила. При этом «рекордным» оказался и показатель пропущенных голов. Причем, как в среднем – 1,83 за игру, так и по абсолюту – 11.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сборная Украины в групповых раундах отборочных турниров чемпионатов мира