ВИДЕО. Как защитник Карпат оформил автогол в матче квалификации ЧМ-2026
16 ноября сборная Молдовы с Владиславом Бабогло проиграла Израилю со счетом 1:4
16 ноября центральный защитник сборной Молдовы Владислав Бабогло, который на клубном уровне защищает цвета львовских Карпат, оформил автогол в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Израиля.
Бабогло забил в свои ворота на 88-й минуте поединка. После автогола Владислава счет стал 4:1 в пользу Израиля.
Сборная Молдовы завершила отбор к мундиалю в группе I с одним набранным очком. Израиль стал третьим с 12 баллами.
Напрямую на чемпионат мира вышла команды Норвегии с 24 пунктами из 24 возможных. Вторая – Италия, которая весной сыграет в плей-офф квалификации ЧМ.
Квалификация ЧМ-2026. Группа I, 16 ноября
Израиль – Молдова – 4:1
Голы: Тургеман, 21 (пен.), Ревиво, 65, Перец, 85, Бабогло, 88 (автогол) – Николаеску, 37
Удаление: Перчун, 18
Видеообзор матча
События матча
