Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как защитник Карпат оформил автогол в матче квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Израиль
16.11.2025 21:45 – FT 4 : 1
Молдова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 13:25 | Обновлено 17 ноября 2025, 13:53
683
0

ВИДЕО. Как защитник Карпат оформил автогол в матче квалификации ЧМ-2026

16 ноября сборная Молдовы с Владиславом Бабогло проиграла Израилю со счетом 1:4

17 ноября 2025, 13:25 | Обновлено 17 ноября 2025, 13:53
683
0
ВИДЕО. Как защитник Карпат оформил автогол в матче квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бабогло

16 ноября центральный защитник сборной Молдовы Владислав Бабогло, который на клубном уровне защищает цвета львовских Карпат, оформил автогол в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Израиля.

Бабогло забил в свои ворота на 88-й минуте поединка. После автогола Владислава счет стал 4:1 в пользу Израиля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Молдовы завершила отбор к мундиалю в группе I с одним набранным очком. Израиль стал третьим с 12 баллами.

Напрямую на чемпионат мира вышла команды Норвегии с 24 пунктами из 24 возможных. Вторая – Италия, которая весной сыграет в плей-офф квалификации ЧМ.

Квалификация ЧМ-2026. Группа I, 16 ноября

Израиль – Молдова – 4:1

Голы: Тургеман, 21 (пен.), Ревиво, 65, Перец, 85, Бабогло, 88 (автогол) – Николаеску, 37

Удаление: Перчун, 18

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Рой Ревиво (Израиль).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Элиел Перетз (Израиль), асcист Guy Mizrahi.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Рой Ревиво (Израиль), асcист Дор Тургеман.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Николаеску (Молдова), асcист Данила Форов.
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Дор Тургеман (Израиль).
18’
Серджу Перчун (Молдова) получает красную карточку.
По теме:
Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Эксперт: «В перерыве Ребров достучался до игроков сборной»
Эксперт: «Ребров нашел подход к Гуцуляку»
Владислав Бабогло видео голов и обзор автогол сборная Израиля по футболу сборная Молдовы по футболу ЧМ-2026 по футболу Карпаты Львов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Футбол | 17 ноября 2025, 14:03 0
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия

Специалист вспомнил сейв Анатолия Трубина

Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 17 ноября 2025, 11:04 5
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026

Матчи состоится 26 и 31 марта

Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Футбол | 16.11.2025, 20:40
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Футбол | 16.11.2025, 20:55
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем