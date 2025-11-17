ВИДЕО. Как защитник Карпат оформил автогол в матче квалификации ЧМ-2026

16 ноября центральный защитник сборной Молдовы Владислав Бабогло, который на клубном уровне защищает цвета львовских Карпат, оформил автогол в матче квалификации чемпионата мира 2026 против команды Израиля.

Бабогло забил в свои ворота на 88-й минуте поединка. После автогола Владислава счет стал 4:1 в пользу Израиля.

Сборная Молдовы завершила отбор к мундиалю в группе I с одним набранным очком. Израиль стал третьим с 12 баллами.

Напрямую на чемпионат мира вышла команды Норвегии с 24 пунктами из 24 возможных. Вторая – Италия, которая весной сыграет в плей-офф квалификации ЧМ.

Квалификация ЧМ-2026. Группа I, 16 ноября

Израиль – Молдова – 4:1

Голы: Тургеман, 21 (пен.), Ревиво, 65, Перец, 85, Бабогло, 88 (автогол) – Николаеску, 37

Удаление: Перчун, 18

Видеообзор матча