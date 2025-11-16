Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 16 ноября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Венгрия
16.11.2025 16:00 – 32 1 : 1
Ирландия
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 16:23 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:34
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 16 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

FIFA

16 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей заключительного тура в 4 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в 19:00 сыграет в Варшаве решающий матч группового раунда против команды Исландии.

Сине-желтым нужна только победа, чтобы попасть в плей-офф квалификации ЧМ.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября

  • 16:00. Португалия – Армения
  • 16:00. Венгрия – Ирландия
  • 19:00. Азербайджан – Франция
  • 19:00. Албания – Англия
  • 19:00. Сербия – Латвия
  • 19:00. Украина – Исландия
  • 21:45. Израиль – Молдова
  • 21:45. Италия – Норвегия

Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

16:00. Португалия – Армения

16:00. Венгрия – Ирландия

19:00. Азербайджан – Франция

19:00. Албания – Англия

19:00. Сербия – Латвия

19:00. Украина – Исландия

21:45. Израиль – Молдова

21:45. Италия – Норвегия

События матча

15’
ГОЛ ! С пенальти забил Трой Пэрротт (Ирландия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Lukacs (Венгрия), асcист Доминик Собослаи.
