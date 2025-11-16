Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 16 ноября. Смотреть онлайн LIVE

16 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей заключительного тура в 4 группах.

Сборная Украины в 19:00 сыграет в Варшаве решающий матч группового раунда против команды Исландии.

Сине-желтым нужна только победа, чтобы попасть в плей-офф квалификации ЧМ.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября

16:00. Португалия – Армения

16:00. Венгрия – Ирландия

19:00. Азербайджан – Франция

19:00. Албания – Англия

19:00. Сербия – Латвия

19:00. Украина – Исландия

21:45. Израиль – Молдова

21:45. Италия – Норвегия

Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.

