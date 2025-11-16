Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 16 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
16 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей заключительного тура в 4 группах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в 19:00 сыграет в Варшаве решающий матч группового раунда против команды Исландии.
Сине-желтым нужна только победа, чтобы попасть в плей-офф квалификации ЧМ.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября
- 16:00. Португалия – Армения
- 16:00. Венгрия – Ирландия
- 19:00. Азербайджан – Франция
- 19:00. Албания – Англия
- 19:00. Сербия – Латвия
- 19:00. Украина – Исландия
- 21:45. Израиль – Молдова
- 21:45. Италия – Норвегия
Видеотрансляцию матчей производит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
16:00. Португалия – Армения
16:00. Венгрия – Ирландия
19:00. Азербайджан – Франция
19:00. Албания – Англия
19:00. Сербия – Латвия
19:00. Украина – Исландия
21:45. Израиль – Молдова
21:45. Италия – Норвегия
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финал за выход в плей-офф
Немцы и словаки – за первое место, мы и исландцы – за второе, итальянцы и норвежцы – за престиж