Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром

Вечером 15 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день проведено 10 матчей, и завершен предпоследний тур

Перед последним туром только Англия, Франция и Хорватия обеспечили себе путевки в финальный раунд от зоны УЕФА.

5 команд – Чехия, Албания, Швеция, Румыния, Северная Ирландия – гарантировали себе плей-офф. Они могут стать соперниками Украины в марте, если сине-желтые 16 ноября обыграют команду Исландии.

Все остальные вакансии будут заполнены по итогам последнего тура, матчи которого пройдут 16–18 ноября.

12 победителей групп получат путевки на ЧМ-2026. 12 команд, занявших вторые места, а также 4 победителя групп Лиги наций будут играть в плей-офф в марте 2026 года за оставшиеся 4 вакансии в финальном раунде.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 15 ноября

16:00. Казахстан – Бельгия – 1:1

19:00. Грузия – Испания – 0:4

– 0:4 19:00. Кипр – Австрия – 0:2

– 0:2 19:00. Лихтенштейн – Уэльс – 0:1

– 0:1 19:00. Турция – Болгария – 2:0

– Болгария – 2:0 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния – 3:1

– Румыния – 3:1 21:45. Греция – Шотландия – 3:2

– Шотландия – 3:2 21:45. Дания – беларусь – 2:2

21:45. Словения – Косово – 0:2

– 0:2 21:45. Швейцария – Швеция – 4:1

