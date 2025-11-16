Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Только Англия, Франция и Хорватия обеспечили себе путевки в финальный раунд
Вечером 15 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день проведено 10 матчей, и завершен предпоследний тур
Перед последним туром только Англия, Франция и Хорватия обеспечили себе путевки в финальный раунд от зоны УЕФА.
5 команд – Чехия, Албания, Швеция, Румыния, Северная Ирландия – гарантировали себе плей-офф. Они могут стать соперниками Украины в марте, если сине-желтые 16 ноября обыграют команду Исландии.
Все остальные вакансии будут заполнены по итогам последнего тура, матчи которого пройдут 16–18 ноября.
12 победителей групп получат путевки на ЧМ-2026. 12 команд, занявших вторые места, а также 4 победителя групп Лиги наций будут играть в плей-офф в марте 2026 года за оставшиеся 4 вакансии в финальном раунде.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 15 ноября
- 16:00. Казахстан – Бельгия – 1:1
- 19:00. Грузия – Испания – 0:4
- 19:00. Кипр – Австрия – 0:2
- 19:00. Лихтенштейн – Уэльс – 0:1
- 19:00. Турция – Болгария – 2:0
- 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния – 3:1
- 21:45. Греция – Шотландия – 3:2
- 21:45. Дания – беларусь – 2:2
- 21:45. Словения – Косово – 0:2
- 21:45. Швейцария – Швеция – 4:1
Турнирные таблицы
Инфографика
