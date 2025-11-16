Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром

Только Англия, Франция и Хорватия обеспечили себе путевки в финальный раунд

16 ноября 2025, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день проведено 10 матчей, и завершен предпоследний тур

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед последним туром только Англия, Франция и Хорватия обеспечили себе путевки в финальный раунд от зоны УЕФА.

5 команд – Чехия, Албания, Швеция, Румыния, Северная Ирландия – гарантировали себе плей-офф. Они могут стать соперниками Украины в марте, если сине-желтые 16 ноября обыграют команду Исландии.

Все остальные вакансии будут заполнены по итогам последнего тура, матчи которого пройдут 16–18 ноября.

12 победителей групп получат путевки на ЧМ-2026. 12 команд, занявших вторые места, а также 4 победителя групп Лиги наций будут играть в плей-офф в марте 2026 года за оставшиеся 4 вакансии в финальном раунде.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 15 ноября

  • 16:00. Казахстан – Бельгия – 1:1
  • 19:00. Грузия – Испания – 0:4
  • 19:00. Кипр – Австрия – 0:2
  • 19:00. Лихтенштейн – Уэльс – 0:1
  • 19:00. Турция – Болгария – 2:0
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния – 3:1
  • 21:45. Греция – Шотландия – 3:2
  • 21:45. Дания – беларусь – 2:2
  • 21:45. Словения – Косово – 0:2
  • 21:45. Швейцария – Швеция – 4:1

Турнирные таблицы

Инфографика

сборная Испании по футболу сборная Словении по футболу сборная Дании по футболу сборная Турции по футболу сборная Греции по футболу сборная Румынии по футболу сборная Грузии по футболу сборная беларуси по футболу сборная Швеции по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Кипра по футболу сборная Косова по футболу ЧМ-2026 по футболу Грузия - Испания статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
