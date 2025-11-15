Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 06:23 |
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там

Германии для получения путевки нужно не проиграть Словакии в последнем туре

Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день проведено 6 матчей, и обновлены турнирные таблицы в трех группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хорватия досрочно вышла на ЧМ-2026, обыграв Фареры (3:1) и набрав 19 очков. Чехия (13) заняла второе место и сыграет в плей-офф квалификации.

В центральном матче игрового дня встречались Польша и Нидерланды. Игра завершилась вничью (1:1).

Нидерланды (17) опережают Польшу (14) на три очка и имеют гораздо лучшую разницу мячей, поэтому практически наверняка оформят выход на ЧМ в игре с Литвой (17 ноября).

Германия на выезде одержала победу над Люксембургом со счетом 2:0. Словакия на своем поле обыграла Северную Ирландию (1:0).

В группе A Германия и Словакия имеют по 12 очков. В заключительном туре Германия и Словакия разыграют прямую путевку на ЧМ в очном матче между собой, при этом немцев устраивает даже ничья благодаря лучшей разнице мячей.

Северная Ирландия (6 очков), хоть и заняла лишь третье место, но сыграет в плей-офф благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф (в марте 2026 года).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября

19:00. Финляндия – Мальта – 0:1

Гол: Грек, 81

21:45. Гибралтар – Черногория – 1:2

Голы: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42 (пен)

21:45. Люксембург – Германия – 0:2

Голы: Вольтемаде, 49, 69

21:45. Польша – Нидерланды – 1:1

Голы: Камински, 43 – Депай, 47

21:45. Словакия – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Бобчек, 90+1

21:45. Хорватия – Фарерские острова – 3:1

Голы: Гвардиол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Тури, 16

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В конце концов, в футболе главное – это результат»
Златко ДАЛИЧ: «Поздравляю всех с выходом Хорватии на ЧМ-2026»
Рональд КУМАН: «Я больше разочарован, чем доволен»
сборная Германии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Польши по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Черногории по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Мальты по футболу сборная Гибралтара по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Польша - Нидерланды статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
