Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Германии для получения путевки нужно не проиграть Словакии в последнем туре
Вечером 14 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день проведено 6 матчей, и обновлены турнирные таблицы в трех группах.
Хорватия досрочно вышла на ЧМ-2026, обыграв Фареры (3:1) и набрав 19 очков. Чехия (13) заняла второе место и сыграет в плей-офф квалификации.
В центральном матче игрового дня встречались Польша и Нидерланды. Игра завершилась вничью (1:1).
Нидерланды (17) опережают Польшу (14) на три очка и имеют гораздо лучшую разницу мячей, поэтому практически наверняка оформят выход на ЧМ в игре с Литвой (17 ноября).
Германия на выезде одержала победу над Люксембургом со счетом 2:0. Словакия на своем поле обыграла Северную Ирландию (1:0).
В группе A Германия и Словакия имеют по 12 очков. В заключительном туре Германия и Словакия разыграют прямую путевку на ЧМ в очном матче между собой, при этом немцев устраивает даже ничья благодаря лучшей разнице мячей.
Северная Ирландия (6 очков), хоть и заняла лишь третье место, но сыграет в плей-офф благодаря успешному выступлению в Лиге наций.
Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф (в марте 2026 года).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября
19:00. Финляндия – Мальта – 0:1
Гол: Грек, 81
21:45. Гибралтар – Черногория – 1:2
Голы: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42 (пен)
21:45. Люксембург – Германия – 0:2
Голы: Вольтемаде, 49, 69
21:45. Польша – Нидерланды – 1:1
Голы: Камински, 43 – Депай, 47
21:45. Словакия – Северная Ирландия – 1:0
Гол: Бобчек, 90+1
21:45. Хорватия – Фарерские острова – 3:1
Голы: Гвардиол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Тури, 16
Турнирные таблицы
