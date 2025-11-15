Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там

Вечером 14 ноября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день проведено 6 матчей, и обновлены турнирные таблицы в трех группах.

Хорватия досрочно вышла на ЧМ-2026, обыграв Фареры (3:1) и набрав 19 очков. Чехия (13) заняла второе место и сыграет в плей-офф квалификации.

В центральном матче игрового дня встречались Польша и Нидерланды. Игра завершилась вничью (1:1).

Нидерланды (17) опережают Польшу (14) на три очка и имеют гораздо лучшую разницу мячей, поэтому практически наверняка оформят выход на ЧМ в игре с Литвой (17 ноября).

Германия на выезде одержала победу над Люксембургом со счетом 2:0. Словакия на своем поле обыграла Северную Ирландию (1:0).

В группе A Германия и Словакия имеют по 12 очков. В заключительном туре Германия и Словакия разыграют прямую путевку на ЧМ в очном матче между собой, при этом немцев устраивает даже ничья благодаря лучшей разнице мячей.

Северная Ирландия (6 очков), хоть и заняла лишь третье место, но сыграет в плей-офф благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф (в марте 2026 года).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября

19:00. Финляндия – Мальта – 0:1

Гол: Грек, 81

21:45. Гибралтар – Черногория – 1:2

Голы: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42 (пен)

21:45. Люксембург – Германия – 0:2

Голы: Вольтемаде, 49, 69

21:45. Польша – Нидерланды – 1:1

Голы: Камински, 43 – Депай, 47

21:45. Словакия – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Бобчек, 90+1

21:45. Хорватия – Фарерские острова – 3:1

Голы: Гвардиол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Тури, 16

Турнирные таблицы

