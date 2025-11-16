Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов

Сборная Англии, победив во всех 8 матчах квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, повторила подобное достижение нескольких европейских сборных.

В истории отборочных турниров в ЧМ в Европе произошел лишь пятый случай, когда сборная, сыграв по меньшей мере 6 матчей, победила во всех.

Впервые это произошло в квалификационных играх чемпионата мира 1982 года, когда сборная ФРГ победила во всех 8 поединках с разницей между забитыми и пропущенными мячами +30.

Следующими это осуществили сборные Испании и Нидерландов в отборе на мундиаль 2010 года. Испанцы победили в 10 матчах (+23), нидерландцы – в 8 (+15).

Германия во второй раз в своей истории выиграла все игры в квалификации к ЧМ-2018 (10 матчей, +39).

Следующей европейской сборной со стопроцентным результатом стала Англия, одержав 8-ю победу (общая разница +22).