Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов
Команда Томаса Тухеля победила во всех матчах отборочного турнира к чемпионату мира
Сборная Англии, победив во всех 8 матчах квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, повторила подобное достижение нескольких европейских сборных.
В истории отборочных турниров в ЧМ в Европе произошел лишь пятый случай, когда сборная, сыграв по меньшей мере 6 матчей, победила во всех.
Впервые это произошло в квалификационных играх чемпионата мира 1982 года, когда сборная ФРГ победила во всех 8 поединках с разницей между забитыми и пропущенными мячами +30.
Следующими это осуществили сборные Испании и Нидерландов в отборе на мундиаль 2010 года. Испанцы победили в 10 матчах (+23), нидерландцы – в 8 (+15).
Германия во второй раз в своей истории выиграла все игры в квалификации к ЧМ-2018 (10 матчей, +39).
Следующей европейской сборной со стопроцентным результатом стала Англия, одержав 8-ю победу (общая разница +22).
🏴 England are the first nation in European World Cup qualifying history to win all of their group matches* without conceding (*min. 6 games)— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 16, 2025
Four other nations can boast having a 100% record but conceded at least once
Thomas Tuchel has done a fine job so far 🔥 pic.twitter.com/n4RHCnPdiK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы дожали своих соперников в конце матча
Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026