Чемпионат мира
16 ноября 2025, 22:41
Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов

Команда Томаса Тухеля победила во всех матчах отборочного турнира к чемпионату мира

Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии, победив во всех 8 матчах квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, повторила подобное достижение нескольких европейских сборных.

В истории отборочных турниров в ЧМ в Европе произошел лишь пятый случай, когда сборная, сыграв по меньшей мере 6 матчей, победила во всех.

Впервые это произошло в квалификационных играх чемпионата мира 1982 года, когда сборная ФРГ победила во всех 8 поединках с разницей между забитыми и пропущенными мячами +30.

Следующими это осуществили сборные Испании и Нидерландов в отборе на мундиаль 2010 года. Испанцы победили в 10 матчах (+23), нидерландцы – в 8 (+15).

Германия во второй раз в своей истории выиграла все игры в квалификации к ЧМ-2018 (10 матчей, +39).

Следующей европейской сборной со стопроцентным результатом стала Англия, одержав 8-ю победу (общая разница +22).

ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира
ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
luceorius
Три із чотирьох попередніх 100-відсоткових переможців відбору доходили до фіналу відповідного ЧС, а Іспанія стала чемпіоном. Тепер слово за Англією. 
ivankondrat96
Англія зіграла досить прагматично. Витратили стільки сил, скільки і було потрібно
