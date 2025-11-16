Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жоау Невеш и Бруну Фернандеш повторили достижение сборной Португалии
16 ноября 2025, 22:22
16 ноября 2025, 22:22 |
Игроки португальской сборной отличились хет-триками в одном матче

Жоау Невеш и Бруну Фернандеш повторили достижение сборной Португалии
Жоау Невеш та Бруну Фернандеш повторили цікаве досягнення збірної Португалії, відзначившись хет-триками в одному матчі. Сталося це у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026 року, в якому португальці вдома перемогли збірну Вірменії з рахунком 9:1. h

Жоау Невеш и Бруну Фернандеш повторили интересное достижение сборной Португалии, отличившись хет-триками в одном матче.

Произошло это в отборочном матче к чемпионату мира 2026, в котором португальцы дома победили сборную Армении со счетом 9:1.

В третий раз в истории сборной Португалии два игрока команды забили по 3 мяча в одной игре.

Впервые это сделали Са Пинту и Жоау Пинту в ворота Лихтенштейна в 1999 году.

Второй раз это произошло в 2003 году, когда хет-триками отличились Паулета (покер) и Нуну Гомеш в матче против сборной Кувейта.

Жоау Невеш и Бруну Фернандеш сегодня третий раз повторили данное достижение.

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Mark4854590
Збірній Вірменії не пощастило потрапити під гарячу руку
Ответить
0
