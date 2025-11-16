Жоау Невеш и Бруну Фернандеш повторили достижение сборной Португалии
Игроки португальской сборной отличились хет-триками в одном матче
Жоау Невеш и Бруну Фернандеш повторили интересное достижение сборной Португалии, отличившись хет-триками в одном матче.
Произошло это в отборочном матче к чемпионату мира 2026, в котором португальцы дома победили сборную Армении со счетом 9:1.
В третий раз в истории сборной Португалии два игрока команды забили по 3 мяча в одной игре.
Впервые это сделали Са Пинту и Жоау Пинту в ворота Лихтенштейна в 1999 году.
Второй раз это произошло в 2003 году, когда хет-триками отличились Паулета (покер) и Нуну Гомеш в матче против сборной Кувейта.
Жоау Невеш и Бруну Фернандеш сегодня третий раз повторили данное достижение.
3.ª vez que 2 jogadores da Seleção 🇵🇹 marcaram ⚽⚽⚽ hat-trick no mesmo jogo:— Playmaker (@playmaker_PT) November 16, 2025
1999 🇱🇮 Sá Pinto, João Vieira Pinto
2003 🇰🇼 Pauleta, Nuno Gomes
2025 🇦🇲 João Neves, Bruno Fernandes pic.twitter.com/QUt6jQAM5M
