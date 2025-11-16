ФОТО. Финал Итогового турнира Алькарас – Синнер был прерван. Что произошло?
Одному из фанатов на трибуне стало плохо, Карлос и Янник ждали разрешение продолжить
Финальный матч Итогового турнира АТР 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером в Турине был прерван на 10 минут в конце четвертого гейма.
Одному из фанатов на трибунах стало плохо. Непривычно долго теннисисты ждали разрешение на продолжения игры. Во время паузы Янник и Карлос вместе с судьей о чем-то общались у сетки.
Синнер в итоге выиграл два поинта на подаче и сравнял счет по геймам в первом сете, 2:2.
Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Карлос Алькарас – Янник Синнер!
Победитель противостояния выиграет трофей ATP Finals и заберет чек в $5 071 000.
Someone in the crowd fell ill at the ATP Finals in Turin.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025
Play is suspended. Hopefully nothing too serious. pic.twitter.com/ppISNxGcdU
