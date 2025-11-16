ФОТО. Финал Итогового турнира Алькарас – Синнер был прерван. Что произошло?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 ноября 2025, 19:42 | Обновлено 16 ноября 2025, 20:05
Одному из фанатов на трибуне стало плохо, Карлос и Янник ждали разрешение продолжить

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Финальный матч Итогового турнира АТР 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером в Турине был прерван на 10 минут в конце четвертого гейма.

Одному из фанатов на трибунах стало плохо. Непривычно долго теннисисты ждали разрешение на продолжения игры. Во время паузы Янник и Карлос вместе с судьей о чем-то общались у сетки.

Синнер в итоге выиграл два поинта на подаче и сравнял счет по геймам в первом сете, 2:2.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Карлос Алькарас – Янник Синнер!

Победитель противостояния выиграет трофей ATP Finals и заберет чек в $5 071 000.

Getty Images/Global Images Ukraine
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Итоговый турнир ATP фото прерванные матчи болельщики фанаты
