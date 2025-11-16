Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
16 ноября 2025, 15:10
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Итогового турнира АТР 2025

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас и Янник Синнер

16 ноября состоится финальный матч Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Ориентировочно в 19:00 по Киеву на корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет 16-е очное противостояние соперников на уровне Тура. Счет 10:5 в пользу Карлоса.

Победитель заберет трофей ATP Finals и чек в $5 071 000.

📺 Видеотрансляция
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
На кону свыше $5 млн. Определена финальная пара Итогового турнира ATP 2025
Тренировка перед боем: Алькарас разобрал Оже на пути в финал Итогового
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
