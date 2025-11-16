ATP16 ноября 2025, 15:10 |
108
0
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча Итогового турнира АТР 2025
16 ноября 2025, 15:10 |
108
0
16 ноября состоится финальный матч Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).
Ориентировочно в 19:00 по Киеву на корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это будет 16-е очное противостояние соперников на уровне Тура. Счет 10:5 в пользу Карлоса.
Победитель заберет трофей ATP Finals и чек в $5 071 000.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 ноября 2025, 23:37 1
Олег Кузнецов оценил уровень Руслана Малиновского
Футбол | 16 ноября 2025, 09:39 10
Команда после поражения провела тренировку
Футбол | 15.11.2025, 22:13
Теннис | 15.11.2025, 18:15
Футбол | 16.11.2025, 08:43
Комментарии 0
Популярные новости
15.11.2025, 07:46 8
14.11.2025, 17:55 27
16.11.2025, 06:23 1
15.11.2025, 09:55 5
15.11.2025, 03:55
Бокс
15.11.2025, 00:44
15.11.2025, 06:22