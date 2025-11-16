Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 ноября состоится финальный матч Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Ориентировочно в 19:00 по Киеву на корт выйдут Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Янник Синнер (Италия, ATP 2).

Это будет 16-е очное противостояние соперников на уровне Тура. Счет 10:5 в пользу Карлоса.

Победитель заберет трофей ATP Finals и чек в $5 071 000.