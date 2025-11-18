Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не понимаю, как ФИФА позволяет это делать»
Тренер сборной Румынии о последнем матче с Боснией
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу возмутился поведением болельщиков сборной Боснии и Герцеговины в последнем матче, в котором румыны проиграли 1:3.
«Боснийские фанаты называли румын «цыганами»? Это показывает их уровень. Такое недопустимо. Я не понимаю, как ФИФА позволяет проводить матчи на таком стадионе и в таких условиях. Это просто недопустимо. Мы же встречались с Боснией в значительно лучших условиях», – сказал Луческу.
Ранее бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу отказался назвать журналистам зарплату, которую он получает в сборной Румынии.
