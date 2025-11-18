Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 19:27 |
1553
3

Тренер сборной Румынии о последнем матче с Боснией

18 ноября 2025, 19:27
1553
3 Comments
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не понимаю, как ФИФА позволяет это делать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу возмутился поведением болельщиков сборной Боснии и Герцеговины в последнем матче, в котором румыны проиграли 1:3.

«Боснийские фанаты называли румын «цыганами»? Это показывает их уровень. Такое недопустимо. Я не понимаю, как ФИФА позволяет проводить матчи на таком стадионе и в таких условиях. Это просто недопустимо. Мы же встречались с Боснией в значительно лучших условиях», – сказал Луческу.

Ранее бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу отказался назвать журналистам зарплату, которую он получает в сборной Румынии.

Мирча Луческу ЧМ-2026 по футболу сборная Румынии по футболу
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Якось слабенько Луческу виправдовує поразку. Видно втратив кваліфікацію за останній час)
Ответить
+1
Александр Бондарь
хапуга старый.на пенсию
Ответить
0
googlle
Циган образився, що його назвали циганом.
Ответить
0
